Esquerda Unida de Vilagarcía exige espacios alternativos como Biblioteca

El grupo municipal de Esquerda Unida pide al gobierno local que habilite espacios, como el Auditorio u otros locales, que funcionen como salas de estudio, mientras la Biblioteca se traslada a la sede de Castelao. El portavoz, Juan Fajardo, acusa al alcalde, Alberto Varela, y a la edil de Cultura, Sonia Outón, de "cuspir pra riba" y de "malgastar" 7.200 euros en la adjudicación de la mudanza a una empresa privada.

"O Concello de Vilagarcía, que esgota todos os seus esforzos en contestar á oposición, ben puidera ter previsto algunha alternativa para as decenas de persoas que esta semana non poderán utilizar a Biblioteca polo peche temporal", asegura Fajardo, que señala que, "son moitas as persoas que durante estes días se dirixiron ao noso grupo para mostrar malestar pola improvisación do goberno local".

Para el portavoz de EU, lo sucedido con la Biblioteca es "un exemplo máis da inoperancia dun goberno local máis preocupado do autobombo ou de cobrar a fin de mes que de prestar os servizos que demanda a cidadanía".

Además, la formación pide al ejecutivo socialista que "ao igual que revisou os horarios das bibliotecas municipais do país", compruebe también que "a meirande parte delas ten unha páxina web que permite realizar xestións, ver o catálogo ou coñecer a axenda cultural propia", por lo que creen bueno que "tomen exemplo".