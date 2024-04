Estos son los ganadores del Maratón Fotográfico de Vilagarcía

Mónica Ferreiro, Andrea Fernández y Jorge Casal fueron los ganadores en la modalidad absoluta del Maratón Fotográfico que el Concello de Vilagarcía realiza cada año con motivo del 8-M, Día Internacional da Muller. En la categoría infantil la ganadora fue Jimena Oubiña.

La instantánea "Trato igual aos dous meus fillos", de la vilagarciana Mónica Ferreiro, fue la fotografía elegida como ganadora en el bloque titulado "O mito de non son machista, teño nai e fillas". Por su parte la imagen que mejor ilustró el bloque "Do que se come se cría" fue "Unha por mamá, outra pola avoa", de la también vilagarciana Andrea Fernández. Por su parte el caldense Jorge Casal Escariz fue el ganador en el apartado "Iguais, pero diferentes", con la fotografía titulada "Todos podemos tirar do carro".

El tema propuesto este año para la categoría infantil fue "Feminismo non é o contrario de machismo" y la vencedora fue la vilagarciana de 12 años Jimena Oubiña Ferreiro con su foto "O feminismo, un traballo pola igualdade".

El premio para cada uno de los ganadores en la categoría de adultos fue un cheque de 200 euros y para la vencedora en la modalidad infantil una cámara de fotos digital. Además todos los participantes de 7 a 13 años fueron galardonados con unos libros. Este año el Maratón contó con la participación de 24 fotógrafos aficionados, 18 adultos y 6 niños y niñas.

La exposición con todas las fotografías presentadas al certamen puede verse hasta el 30 de abril en el Auditorio Municipal.