EU insta al gobierno a que aumente las plazas y el rango de edad en los campamentos de Nadal

El portavoz de Esquerda Unida en Vilagarcía, Juan Fajardo, insta al gobierno local a que aumente las plazas de los campamentos urbanos de Navidad. El izquierdista considera que la propuesta es insuficiente y que al menos hacen falta 75 plazas e incrementar la edad de los 3 a los 12 años y no limitar el acceso a los niños que tienen entre 3 y 7 únicamente. Fajardo también entiende necesario incrementar los espacios para ofrecer este servicio, de tal forma que pueda descentralizarse.



Fajardo critica que el gobierno parece “máis disposto a gastar en festas e cemento que en servizos á cidadanía” e indica que la propuesta realizada por la administración local “é impropia dun goberno progresista que debera incrementar os servizos en lugar de precarizalos”. Entiende Fajardo que Ravella debería estar proyectando un espacio permanente para estos servicios “en todas as épocas sen clases no ensino obligatorio”. Cree el izquierdista que ese espacio debería estar dotado de comedor, zonas de ocio, espacios cubiertos e incluso alojamiento para que pueda ser utilizado “para calquera tipo de campamento ou actividade cultural e deportiva que se realice no Concello e precise de espazos de atención á infancia ou á xuventude”