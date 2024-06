EU muestra su rotunda oposición a la tercera fase del tren a Ferrazo

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, muestra su rotunda oposición a la tercera fase del tren a Ferrazo cuya inminente licitación ha sido anunciada hace unos días por la Autoridad Portuaria. Para la formación izquierdista ejecutar estos trabajos sería “como queimar os cartos de todos na vía pública” y recuerda que “a infraestrutura leva sen ser utilizada dende o ano 2020 e que, en toda a súa vida útil, apenas foi usada nun puñado de ocasións”.



Cree Esquerda Unida que esta infraestructura es “absolutamente innecesaria, xa que a pesar de non estar rematada e de non utilizarse os tramos existentes, os resultados do porto continúan a ser positivos”. Algo que, a juicio de Juan Fajardo, “demostra o innecesario da actuación, que unicamente se entendería polo interese de alguén de drenar cartos públicos a algunha empresa privada”.



Recuerda el izquierdista que su formación siempre estuvo en contra desde el principio de esta infraestructura “xa que a obra non se utiliza e provoca unha auténtica barreira entre Vilagarcía e a nosa fachada marítima”.



Fajardo entiende además que, con la futura construcción del centro de salud en la parcela de la Comandancia, es “inapropiado” ejecutar “unha vía férrea na súa contorna inmediata, xa que coñecendo a paralización do tráfico que provoca a circulación de trens de mercadorías esta podería ser un risco inaceptable en caso de emerxencias sanitarias”.



Fajardo solicitará a los representantes del Concello en el Consello de Administración del Puerto que se opongan a la citada tercera fase a Ferrazo.