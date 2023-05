O candidato de EU á Alcaldía, Juan Fajardo, compromete a reapertura das oficinas de atención cidadá en Carril, Vilaxoán e As Pistas co obxectivo de descentralizar a atención municipal. O esquerdista sinala que a “actual maraña burocrática” coa que se manexa o grupo de goberno do PSOE “dificulta moito as xestións”. Tamén apunta Fajardo á “brecha dixital” que afecta sobre todo á poboación máis avellentada.