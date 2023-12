Fajardo critica que Varela no tenga listo el Presupuesto de 2024 y lo insta a sentarse a hablar

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, critica que el gobierno de Alberto Varela todavía no haya presentado a la oposición el borrador del Presupuesto para el año 2024. El izquierdista recuerda que ya en este 2023 no hubo este documento económico e insta al alcalde socialista a que convoque a los portavoces para sentarse a hablar. Para Fajardo todos estos retrasos en el Presupuesto son indicativos de que el gobierno “foi incapaz sequera de presentar un borrador ao conxunto dos grupos da oposición, incumprindo así unha das súas responsabilidades básicas, xa que este é o documento fundamental de calquera concello”.



Fajardo habla de cuestiones económicas aprovechando la aprobación de la Conta Xeral de 2022 en comisión informativa, dado que el Pleno de este mes se ha trasladado a enero. En este sentido el portavoz de EU denuncia que el pasado año se cerró sin ejecutar más de 2,7 millones de euros. “Non é de recibo que cando o goberno local se nega a satisfacer as demandas da veciñanza coa repetida escusa de non termos orzamentos ou non ter recursos a realidade demostre que dispoñían de máis de dous millóns e medio de euros para atender todas e cada unha destas demandas”, incide. El izquierdista señala que Varela “malgastou en cemento e formigón” y denuncia que “desatendeu partidas tan importantes como as de asistencia social e políticas de emprego”. En concreto habla Fajardo de que dejó sin gastar un millón de euros en asistencia social y en fomento del trabajo más de 700.000. El portavoz del grupo de EU recuerda que el PXOM, otro de los documentos importantes, tampoco ha sido aprobado ni se ha informado sobre él a la oposición.