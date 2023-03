Fajardo presenta su web de campaña como un medio "para conectar coa xente"

Juan Fajardo, candidato a la Alcaldía por Esquerda Unida - Vilagarcía en Común (EU-VeC), presentó esta mañana una plataforma web como una de las herramientas para la próxima campaña por las municipales, con el objetivo de "que sirva para demostrar que non se debe gobernar de costas á xente, que quen queira gobernar debe explicarse e ser transparente". Además, según sostuvo el edil, esta página "é un medio para conectar coa xente, para que se coñezan as propostas que estamos facendo para o futuro de Vilagarcía e para explicar o noso programa e atender as súas demandas", indicó.





En esta misma línea, Fajardo aseguró que Vilagarcía "ten que decidirse por un cambio de modelo" en las decisiones políticas y la manera en la que el gobierno local se relaciona con la ciudadanía, que actúo con "absolutismo", según defendió el edil. Una situación que llevaría a la localidad a un estado de "abandono, de dificultades, de crise económica local, falta de emprego, mentres o goberno tiraba os cartos en proxectos carísimos sen necesidade nin sentido", sentenció.





Para cerrar su presentación, el concejal expuso que la web combina las noticias de la actividad política del candidato con las propuestas de actuación, tanto de carácter general para el conjunto del municipio, como por sectores, barrios o parroquias. Igualmente, Fajardo avanzó que la plataforma irá sumando puntos del programa de EU-VeC e incluirá un programa de los actos que se desarrollarán durante la campaña a las elecciones de mayo por parte del candidato.