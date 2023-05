Fajardo promete la remodelación integral del parque de As Pistas para uso deportivo social y zona verde

El candidato de Esquerda Unida a la Alcaldía, Juan Fajardo, compromete la remodelación integral del parque de As Pistas para que pueda acoger el uso deportivo, el de socialización y zonas verdes de esparcimiento. El izquierdista comparte la necesidad trasladada por los vecinos de mejorar los accesos al pabellón de Fontecarmoa y al CEIP O Piñeiriño, unas instalaciones deportivas y escolares de gran uso con unos accesos sobrecargados.

Para Fajardo "existe unha dobre vara de medir por parte do goberno local, así non se entende que unicamente os colexios do centro teñan habilitados accesos seguros e vías escolares seguras, mentres na contorna continúan convivindo con numerosos perigos".