Fajardo suspende al gobierno en recogida de voluminosos por la cantidad de colchones tirados en la calle

Vilagarcía En Común, la formación liderada por Juan Fajardo, acusa directamente al Concello de mentir sobre los datos de recogida de voluminosos en la ciudad. Fajardo duda de que –como dice Ravella– la recogida de residuos se redujese en un 9,5 % durante el año 2022. Dice al respecto que “a cifra é evidentemente falsa e quere ocultar un dos maiores problemas de Vilagarcía na xestión do lixo: a presenza de residuos voluminosos sen recoller por toda a cidade”. De hecho Vilagarcía En Común exige un plan urgente para la recogida de estos residuos y una normativa clara para evitar que continúe esta práctica.



Apunta Fajardo que en la capital arousana “calquera pode observar como se amontoan os residuos voluminosos en puntos distintos da cidade e faise urxente e imprescindible poñer en marcha un plan de recollida e unha normativa clara do que debe facer a cidadanía con este tipo de residuos, posto que a situación actual causa un deterioro evidente na imaxe da cidade e causa un efecto chamada que fai que a súa presenza se multiplique en todos os puntos”. Acusa directamente al gobierno de Alberto Varela de “maquillar con cifras unha realidade que é evidente en case todas as rúas de Vilagarcía”. Manifiesta el izquierdista que es “outra actuación típica deste goberno: non atender á realidade e inventar as cifras para vender fume”. Añade que gobiernos anteriores realizaron campañas intensivas para evitar imágenes como las que se ven a día de hoy en las calles de colchones o muebles abandonados sin control al lado de contenedores.