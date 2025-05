Fajardo: "Vilagarcía vai ter o skatepark máis tardío pero máis custoso do mundo"

El grupo municipal de Esquerda Unida se pregunta “quen está ao fronte” del Concello, ante lo que consideran un “despilfarro”. Se refiere la formación que lidera Juan Fajardo al sobrecoste, de más de 200.000 euros, de la obra de un skatepark de O Cavadelo, sobre todo teniendo en cuenta que, señala el edil, existía un informe de 2024 en el que se recomendaba “controlar as filtracións” y que ahora, “un ano despois” la adjudicataria “utiliza para solicitar un incremento do contrato”.

Fajardo incide en que la edil “liberada” de Urbanismo, Paola María, pasó “esta advertencia por alto” y señala que no se trata de un “erro técnico imprevisible”, sino de la “omisión consciente”. Esquerda Unida, que lleva meses incidiendo en los retrasos de esta obra, considera que este “sobrecuste podería ser ilegal”, al no existir informe de funcionarios y porque la modificación de crédito “debería” ir en un expediente “único” y no en medio de una modificación de crédito con varias partidas.

Retraso de muchos meses

Recuerda Fajardo que el contrato fue firmado en marzo de 2023, con un plazo de ejecución de cinco meses. "Hoxe pasaron 20 meses desde a data en que tería que estar rematado, por un importe de 374.766,65 euros" que ahora se modifican en 215.000 euros al alza, a los que la formación añade los algo más de dos mil que costaron los informes. "Vilagarcía vai ter o skatepark máis tardío pero máis custoso do mundo", señala el portavoz de EU.

Asimismo, incde en que se "pretende aprobar un incremento do contrato que xa está executado", por lo que solicita explicaciones y "responsabilidades" al gobierno local. Además, pide al resto de grupos políticos que “non trague con esta barbaridade, para colocar ao goberno local perante a súa incapacidade e chulería, que fan que permitan executar unha obra cun custe superior, sen que este estivese aínda aprobado polo Pleno".