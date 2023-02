La falta de médicos en la Casa do Mar obliga a los marineros a acudir a Vigo o a Mollabao

El problema de falta de médicos en la Seguridad Social también se está dejando notar en el ISM. La falta de facultativos para cubrir el servicio médico en la recientemente remodelada Casa do Mar de Vilagarcía obliga a los marineros y mariscadores a acudir a Mollabao o a Vigo para realizar el obligatorio reconocimiento médico. La situación, según ha podido saberse, no está en vías de solucionarse hasta por lo menos el mes de abril. En las dependencias del ISM de la Casa do Mar ubicada en la avenida de A Mariña pasan desde hace años su reconocimiento médico los trabajadores del régimen del mar del margen sur de la Ría de Arousa. Los del norte acuden normalmente al centro que hay en Ribeira. Así pues son miles de trabajadores los que se quedan de forma temporal con un servicio obligatorio para ellos. Tanto si piden cita por internet como por teléfono los remiten a un centro del ISM donde se ofrezca ese servicio y –dicen algunos afectados– “os tempos de espera estanse demorando meses”. De hecho en Mollabao –exponen los perjudicados– “teñen que atender aos que xa son parte desa zona e a todos os desta parte da Ría de Arousa, polo que se ven saturados”. La otra alternativa por la que muchos están optando es irse a Vigo, que queda mucho más lejos.



El reconocimiento médico lo deben pasar trabajadores enrolados en embarcaciones al menos una vez cada dos años. Sin ellos no pueden trabajar, dado que sus obligaciones no estarían al día. En algunos casos específicos de personas con enfermedades crónicas ese reconocimiento debe hacerse cada año o incluso cada seis meses. En todo caso el hecho de que no se estén dando citas en la Casa do Mar de Vilagarcía para ese reconocimiento no tiene nada que ver con el reciente traslado as las nuevas dependencias, sino a la falta de facultativos. En este centro –hace ya años– llegó a haber hasta cinco médicos y tres enfermeras para atender a los numerosos trabajadores del mar que hay en la Ría. Esta cifra se ha venido reduciendo de forma paulatina y –por lo tanto–provocando esperas más largas en las citas.



La idea, en todo caso, no es suprimir este servicio en la capital arousana, sino intentar cubrirlo a partir del mes de marzo.



Esta situación desempolva también una vieja demanda de los trabajadores del mar vinculados a los recursos específicos como son los buzos profesionales. Estos están obligados por la Xunta a pasar el reconocimiento cada año, pero sin embargo no se les ofrece este servicio a través del Instituto Social de la Marina, por lo que tienen que acudir a centros médicos privados para pasarlo. Algo que –consideran los afectados– “é un sinsentido”.



Cabe recordar que en la Casa do Mar de Vilagarcía ya están activos todos los servicios del ISM desde su apertura tras la obra excepto la Seguridad Social y el INSS, todavía en San Roque.