Fermín Muguruza, Baiuca e Dakidarría súmanse ao Revenidas 2025

O festival Revenidas de Vilaxoán acaba de dar a coñecer novos nomes que se incorporan ao cartel deste ano. Así pois na cita de setembro estarán Fermín Muguruza (co seu último concerto en Galicia da súa xira do 40 aniversario), Baiuca, os Dakidarría e Omiri. Estes súmanse aos nomes que xa estaban confirmados como o de Ses, Heredeiros da Crus, Dubioza Kolektiv, Riot Propaganda ou The Baboon Show entre outros.

Outros nomes que tamén poderán gozarse en Vilaxoán son Les Testarudes, F.R.A.C., Monoulious DOP, Hugo Guezeta ou Dick Move.

As entradas para a cita festivaleira están á venda na páxina oficial a un prezo de 67 euros máis gastos de xestión. O festival celébrase do 11 ao 14 de setembro.