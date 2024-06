Festivala corona con el “Conachón de Ouro” a una incombustible Henar Álvarez

El humor mordaz, lleno de sátira y con grandes dosis de feminismo fue uno de los platos fuertes de la edición de este año de Festivala. “Se non podo rir, a túa revolución non me interesa” es el lema de un festival que ha ido ganando en enteros y que –nuevamente– coloca a las mujeres, a la igualdad, a la diversidad y al feminismo en el centro del debate y de la acción. Como era de esperar la presentación del libro de Henar Álvarez abarrotó la explanada del Auditorio.

La humorista conocida a nivel nacional desembarcó en Vilagarcía no solo para dejar huella con sus consignas y particular forma de ver la vida, sino también para recibir el primer “Conachón de Ouro”. Un distintivo que nace este año en el marco de Festivala y diseñado por la vilagarciana Ana Miguéns. “Este galardón homenaxea a unha persoa que para nós é referente no feminismo. Este “conachón” representa a loita pola visibilidade, pola igualdade e levando sempre por bandeira a diversidade”, manifiestan desde O Soño de Lilith. Apuntaron al respecto que “como di a nosa amiga Sés, loitar se a loita é precisa e rir tamén se é preciso”. El galardón sorprendió, y mucho, a la humorista.

La entrega se realizó justo después de una entrevista en la que no solo habló de su libro, sino también de su visión de la sexualidad, de la belleza o del feminismo en sí mismo. Reconoció no sentirse identificada con el “síndrome del impostor” y reivindicó mujeres que “transmitan un poco de fuerza en este mundo de mierda en el que vivimos”. Habló –como sabe ella– de temas serios desde el humor y reflexionó sobre el estigma que pesa sobre las mujeres que se muestran seguras de sí mismas “porque son las que cambian los roles”.