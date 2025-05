El Festivala pone a Vilagarcía a bailar la revolución feminista al ritmo de las Letras Galegas y las cantareiras

La asociación O Soño de Lilith, con el apoyo del Concello de Vilagarcía y la Consellería de Política Social e Igualdade, presentó esta mañana de forma oficial la novena edición del Festivala el próximo 31 de mayo.



Esta propuesta musical que nació como una reivindicación para reclamar que el porcentaje de mujeres en los festivales de música era ínfimo, continúa triunfando en el municipio, sumando más adeptos con cada edición. Así lo exponía el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, señalando que “cando nacen os proxectos, nunca sabemos se se van consolidar e medrar tanto como medrou o Festivala, pero o tempo deuvos a razón e é un auténtico éxito”.



Por su parte, Daisy Alcalde, presidenta de la asociación y organizadora del evento, aprovechó la ocasión para destacar el lema del festival; “se non podo bailar a túa revolución non me interesa”, una frase que según aclara “levamos por bandeira”. Además mencionó también la relación de la temática de este año con la festividad de las Letras Galegas, en su edición destinada a las cantareiras. “Non sen tempo dedicas un día a todas as mulleres que transmitiron de maneira oral a cultura e a música”, apuntó.

Varela cree que el Festivala de Vilagarcía debería replicarse en más puntos del país, por lo que representa



Alcalde también subrayó algunos de los detalles del cartel como la participación de Tanxugueiras, Caamaño & Ameixeiras, Pandereteiras Bouba, o AC Nós de Sobradelo, con quienes pretenden destacar la apuesta de la organización por lo local y por “reivindicar o potencial da nosa vila”. Continuando con el desglose del programa Daisy destacó también la participación de Atenea García y Vero Rilo con una narración oral sobre tradición y finalmente Señora DJ quien apuntó “naceu no noso festival na primeira edición no 2016 e continúa sendo un punto clave para o noso cartel”.



A todas estas actuaciones musicales se sumarán también una proyección del Cine Clube Adega el miércoles 28 de mayo a las 21:00 horas, con el que se colabora todos los años, así como talleres sobre música tradicional y pandereta el viernes 30 a las 17:00 horas y otro centrado en el baile el sábado 31 a las 10:00 horas.



La presidenta de O Soño de Lilith no dudó en agradecer tanto al Concello como a la Xunta su apoyo para llevar a cabo este festival que define como un referente “por ser o primeiro festival feminista que se fixo”, subrayó.



El acto también contó con la participación de la directora general de Promoción da Igualdade, María Quintiana, quien destacó la oportunidad de crear sociedades más justas e igualitarias gracias a iniciativas como Festivala. “Non só vai ser un lugar de festexos, senón tamén de reivindicación e de visibilidade para o talento e o traballo de tantas mulleres artistas e profesionais do mundo da cultura, e da música en concreto”, añadió.



Concertos do Xacobeo

Este año la Xunta de Galicia está apoyando este festival a través de diferentes departamentos, entre ellos la Secretaría Xeral de Política Lingüística, la Consellería de Política Social e Igualdade y desde Turismo de Galicia, como parte de sus Concertos do Xacobeo.



Finalmente, Varela también quiso recalcar la predisposición y la actividad del municipio “se nos solapan as festas”, bromeaba, insistiendo en que hay eventos que son especiales por lo que representan y que “o que se está facendo en Vilagarcía debería replicarse en moitos mais puntos de Galicia e España”.



Varela también tuvo palabras de agradecimiento y de enhorabuena a la organización por ser toda “unha referencia”