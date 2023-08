La Food truck de “Galicia sabe aMar” acerca a Vilagarcía pinchos gratuitos de productos del mar

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó esta mañana la Food truck de la campaña itinerante de “Galicia sabe aMar”, impulsada por la Consellería do Mar para publicitar los productos marineros, marisqueros y pesqueros gallegos que, desde hoy y hasta el sábado, estará abierta al público en la Alameda de Vilagarcía, al lado del conocido quiosco de helados de la zona.



El representante autonómico provincial aprovechó la ocasión para recordar la gran calidad de los pescados y mariscos gallegos. Asimismo, puso en valor “o gran homenaxe que supón está iniciativa para os traballadores do mar, pero tamén para as millares de persoas que traballan en outros chanzos da cadea e que son imprescindibles para que o mar galego siga sendo sinónimo de calidade e sabor”. Además, hizo hincapié en que “son este tipo de iniciativas que cruzan os nosos límites xeográficos as que nos permiten mellorar a nosa fama gastronómica no resto do país” y mostró su compromiso para “seguir traballando dende as institucións para que os nosos produtos e os nosos profesionais teñan o recoñecemento que se merecen tamén fora de Galicia”, afirmó.



La campaña lleva meses en ruta y plantea un trayecto por 260 concellos de toda España vinculados al Camiño de Santiago y con una población de más de 13 millones de habitantes y cerca de 6.500 kilómetros con cuatro Food trucks, con el objetico de promocionar dichos productos.



A través de esta iniciativa, las instalaciones ofrecerán hasta 1.000 degustaciones y se repartirán gratuitamente 200.000 pinchos elaborados con productos certificados del mar y de la tierra de la comunidad gallega, con diez recetas distintas que permitirán disfrutar de la calidad y de una alimentación sana, según destacan desde la Xunta.