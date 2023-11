El gobierno insta a la Xunta a que aporte fondos para que el Curtas se mantenga

El grupo municipal socialista pide el apoyo del resto de grupos de la Corporación para instar a la Xunta de Galicia a que habilite una partida económica que ayude a financiar el Curtas, Festival do Imaxinario. El asunto llegará al Pleno de la próxima semana a través de una moción del PSOE, pero el alcalde de la ciudad, Alberto Varela, ya se posicionó al respecto. “O Curtas é o segundo festival de cinema fantástico de España, así como o decano en canto a curtametraxes”, argumentó. Y es que –tal y como desde la organización han declarado en más de una ocasión– que el Curtas crezca o se mantenga depende de que cuente con más financiación. Varela manifestó que desde el Concello el evento recibe 50.000 euros en ayudas directas, “ademais doutro apoio indirecto”. También la Diputación de Pontevedra colabora económicamente como administración con el festival. “A única que non o fai é a Xunta”, aclaró el regidor. Conocedor de que uno de los requisitos para acceder a fondos autonómicos es que el festival deje de ser totalmente gratuito el alcalde indicó que “primeiro ten que haber vontade por parte da Xunta de Galicia. Eu dende logo vin disposición por parte da organización do Curtas para adaptarse a iso”.



El alcalde recordó que en el año 2016, cuando la nueva asociación con Luis Rosales cogió las riendas del Curtas, la aportación que recibían desde la administración local era de 11.450 euros.



Puntos de recarga eléctrica

La financiación del Curtas no será el único tema que se abordará en la sesión plenaria ordinaria del jueves 30. De hecho se someterá a debate la aprobación para instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en la localidad. En este caso de mano de los fondos de la Mancomunidade do Salnés. Alberto Varela indicó que serán dos puntos. El primero de ellos en la explanada del aparcamiento del Museo do Ferrocarril y el segundo en la zona de Fexdega, muy utilizada por los ciudadanos como estacionamiento. Estos dos puntos se sumarán a los que el Concello ya tiene previstos para la zona de la Praza de Abastos de Vilagarcía y para el Mercado de Vilaxoán. Una forma de ir dotando de este tipo de instalaciones la ciudad, dado que esta carece de puntos de recarga para este tipo de coches más medioambientalmente sostenibles a priori. Por otra parte también se debatirá en la sesión sobre la declaración de obra de interés público de la obra de cambio de cubierta y mejora de la iglesia de San Martín de Sobrán, joya del románico. El alcalde incidió en que aunque el inmueble no es de titularidad municipal –sino de la iglesia– se bonificará. Fue a principios del pasado mes de octubre cuando desde Ravella firmó la resolución que otorgaba la licencia de obra. El proyecto contempla la mejora de la cubierta y también la de la carpintería. Ambas muy necesarias para el mantenimiento del templo.

Parking Xoán XXIII

El alcalde vilagarciano Alberto Varela manifestó que en el pleno también se dará un paso más para la revocación y resolución de la concesión del parque Xoán XXIII, ubicado justo detrás de la Casa Consistorial. El regidor socialista manifestó que “si todo vai ben este proceso estaría rematado nun prazo de tres meses”. Un periodo que podría alargarse si hay recursos o trabas en el proceso burocrático.

Consciente de que en el parking subterráneo hay una plantilla de trabajadores el regidor socialista indicó que “a nosa intención é que estes non queden desamparados en ningún momento en todo este proceso, como así tamén llo dixemos aos administradores concursais que houbo neste caso”. Eso sí, una vez que se recupere la concesión de estas instalaciones el gobierno municipal todavía no tiene claro cómo y quién asumirá su gestión. “Hai moitas cousas aínda por estudar ao respecto e por iso non me podo adiantar”. Así pues no se sabe si el Concello contempla la posibilidad de estudiar una gestión directa de este aparcamiento (ubicado en una zona muy céntrica) o si optará por sacarlo a concesión para que sea una empresa (que cumpla con los requisitos que puedan exigirse) la que se encargue de la misma. De momento se avanza un paso más en la resolución de esta situación, pero todavía faltan pasos.