El gobierno local de Vilagarcía lleva a Pleno una moción para que la Xunta ponga en marcha el albergue de Carril

El gobierno local de Vilagarcía lleva a Pleno una moción para urgir a la Xunta a que ponga en marcha el albergue de peregrinos de Carril. Piden al ejecutivo autonómico que lo incluya en la red pública del Camiño de Santiago y lo dote del mobiliario que permita su apertura "coa maior brevidade".

Recuerdan los socialistas que hace diez meses que pusieron a disposición de la Xunta las instalaciones y que siguen "esperando a que o executivo autonómico cumpra o compromiso adquirido no seu día". Señalan que debe equipar el albergue y ponerlo en marcha, pero que ante "os numerosos requerimentos", lo que reciben es "falta de resposta", tanto de forma escrita como verbal.

El grupo municipal socialista presentó una moción ante el Pleno. Recuerdan en esta iniciativa que la construcción del inmueble fue "unha actuación executada integramente polo Concello", con una inversión de 600.000 euros, constituyendo uno delos "escasos exemplos de albergues públicos de peregrinos de Galicia que non financiou a administración autonómica"

Pese a ello, el gobierno local "considerou necesario apostar polo equipamento como valioso recursos para dinamizar a economía da zona e impulsar a actividade turística ligada aos Camiños de Santiago, tendo en conta o emprazamento estratéxico de Vilagarcía no nacemento da tradición xacobea, ao formar parte da última etapa da Orixe de Todos os Camiños, a viaxe que realizaron os restos do Apóstolo ata o seu destino final en Compostela", señalan fuentes municipales, que también incide en que la Ruta Marítimo Fluvial Xacobea do Mar de Arousa e Ulla fue fundada en Vilagarcía en la década de los años 50 del pasado siglo, e itinerario oficial del Camiño, entre otras cosas.

El Concello también destaca el diseño arquitectónico del edificio, que "coidouse ao máximo e que se erixe como un privilexiado miradoiro cara á ría de Arousa, a desembocadura do Ulla e a illa de Cortegada, outro recurso turístico de valor natural, etnográfico e histórico que forma parte do parque nacional Illas Atlánticas.

Por todo ello, el PSOE propondrá al Pleno instar a la Xunta a realizar los trámites necesarios para la apertura y puesta en marcha del albergue de Carril "coa maior brevidade posible", para no continuar "restando as posibilidades de desenvolvemento e, con elo, prexudicando aos veciños do Carril e, por extensión, de toda Vilagarcía".