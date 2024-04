“Hay gente que no entiende que, tengamos lo que tengamos, somos todos iguales”

Una de las cosas que más le gustan a Rubén Lago son las comidas de Navidad y así lo reconoce entre una sonrisa abierta y sincera. Este vilagarciano de 43 años de edad tiene una discapacidad que, en todo caso, no le impide desarrollar su trabajo como celador en el Hospital do Salnés y colaborar desde que llegó a la capital arousana procedente de Vigo con la asociación BATA en sus campañas de concienciación del autismo. “Llevo tres años trabajando aquí como celador y estoy muy contento. Antes había estado en otro trabajo en un hotel de A Toxa y también muy bien, pero me gusta más este”, reconoce. Acude al centro de Ande de lunes a viernes “desde las ocho de la mañana a las tres de la tarde” y es una de las sonrisas y caras amables del área de Radioloxía. “Yo voy a buscar a los pacientes que necesitan hacer placas, tacs o ecos y los bajo a rayos”, explica. Asegura que “me gusta este trabajo porque es ayudar a los pacientes”.



Rubén reconoce que su paso por el colegio – “hice la EGB”– no fue fácil. “Pues fue un poquito complicado para poder aprobar y sacar las asignaturas”. Eso sí, lo logró con el apoyo de su familia y de clases extraescolares para poder ahora desarrollar un puesto de trabajo que se nota que le gusta. Rubén llegó a la entrevista con un globo azul, símbolo del autismo. “Estuve muchos años en BATA. Allí hacen un trabajo increíble. Siempre que puedo y me necesitan como voluntario voy”, manifiesta.

Antes de desempeñar su puesto en el área de Radioloxía trabajó en un hotel de A Toxa



“Estos son días muy importantes. Yo creo que el autismo y las discapacidades son temas que mucha gente todavía no entiende. No entienden que tengamos lo que tengamos todos somos iguales”, declara. “Desde que estoy aquí llevamos tres campañas de concienciación y es una pasada como cada vez se involucra más la gente. El compañerismo es enorme”, apunta. Además incide en que “todos podemos desarrollar puestos de trabajo. Al principio igual necesitamos una persona de apoyo, de referencia, que esté ahí con nosotros para explicarnos cómo hacer las cosas. Después ya lo vas cogiendo y el trabajo lo haces tú”. Rubén Lago es, además de celador, un amante de su tiempo libre. De hecho es directivo del equipo de fútbol Vilagarcía SD y “procuro hablar con mis amigos todos los días y, cuando puedo, quedo a tomar algo”.