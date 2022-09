La hilarante visión viral sobre educación de una vecina de Vilagarcía que compartió Pérez-Reverte

Los misterios de los algoritmos de Tiktok son impredecibles y, en ocasiones, permiten a una persona anónima viralizar sus publicaciones con relativa facilidad, sin obviar que la creatividad debe ir de la mano. Así, la creadora del perfil Meryfos, vecina de Vilagarcía, pasó en apenas unas horas de ser una anónima a encontrarse con un video que ha alcanzado en apenas un día las 300.000 visitas en Tiktok y en unas horas 800.000 en Twitter, después de ser compartido un fragmento por Arturo Pérez-Reverte y encender las risas, pero también el debate en redes a nivel estatal.



La joven treintañera se vio sorprendida por el alcance de la publicación, mucho más allá de lo que esperaba. En ella, repasa en tono cómico una hilarante visión de la evolución la educación a lo largo de los años y sus métodos y cómo se encamina en un futuro, quizás distópico.







La creadora comenzó su andadura en la red con reticencias debido a que consideraba que era una plataforma en la que abunda “gente más joven”, que hacía “bailes y cosas” que no captaban su atención. Sin embargo, sostiene que poco a poco fue conociendo otras formas de utilizarla “más diversas” y que llamaron su atención, como el doblaje de voces o los videos de humor. En este caso, la joven subraya que “siempre” ha tenido la intención de “crear una parodia relacionada con cosas que me chocaban del tema educativo”. Así surgió esta publicación viral a través de “experiencias propias, de amigos o familiares” en el ámbito de la educación, “todo aderezado con exageraciones y locuras mías que se me van ocurriendo a veces sobre la marcha, como las flores en el pelo o llamarle a la alumna Daenerys, cosa que ha hecho mucha gracia”.



La tiktoker afirma que no se esperaba “para nada” la enorme repercusión que este video ha generado y que “los algoritmos” de la red “le quedan grandes”. Pese a ello, la publicación ha ido más allá y se ha convertido en motivo de debate sobre los métodos de educación en el país. Esta vecina de Vilagarcía explica que, aunque la explosiva viralidad de este producto “reconforta, abruma en un pequeño porcentaje, por el hecho de ver que se puede malinterpretar o incluso politizar lo que yo reflejo en tono de humor”. No está de acuerdo con que se use únicamente la parte final de su video “para respaldar ciertas ideologías políticas” que “para nada he querido defender”. De hecho, sobre el debate de fondo, aunque prefiere mantenerse al margen, asegura que “la educación emocional es muy importante y me alegro de que se implante en las escuelas, pero también creo que sigue siendo fundamental valorar y apoyar el esfuerzo en el estudio”.



Al mismo tiempo, reitera que se trata “de un video de humor, que usa la exageración y el sarcasmo”. En este sentido, sobre los posibles límites del humor, alega que “hecho con inteligencia, es aceptable, y no debe tenerlos”.



Ser tiktoker, para esta vecina arousana “es mucho decir” y asegura no tener “el suficiente talento para vivir con ello”. Sin embargo, afirma haber hecho “muchas cosas distintas en la vida con las que no contaba”, por lo que “no diría que no” de darse la oportunidad de poder vivir de ello.



Por último, la creadora de contenido no ha querido olvidarse de los profesionales y alaba “la gran labor de los maestros y profesores quienes, gobierno tras gobierno y ley educativa tras ley educativa, han ejercido su profesión lo mejor que han podido”. El vídeo puede verse aquí.