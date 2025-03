El Hospital do Salnés: 20 años como referente en la humanización de la atención al nacimiento y la lactancia

La Organización Mundial de la Salud y Unicef renuevan la acreditación al Hospital do Salnés como centro santiario de referencia en la humanización de la atención al nacimiento y a la lactancia. Un sello del que goza desde hace veinte años, siendo pionero en esta labor

El acto de entrega de reacreditación, que tuvo lugar en el salón de actos de Ande, contó con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; de la titular de Política Social, Fabiola García; del delegado de la Xunta, Agustín Reguera; del gerente del área sanitaria, José Flores y de otras autoridades, como el presidente de la Diputación, Luis López.

Gómez Caamaño destacó el "gran compromiso do Hospital do Salnés coa asistencia humanizada ao nacemento e á lactancia" e incidió en que "é froito do traballo dos profesionais", que garantizan, dijo, que "todas as nais e os seus fillos reciban o apoio necesario para iniciar e manter a lactancia materna con éxito".

El conselleiro puso en valor que la Xunta defiende la lactancia materna como "a mellor fonte de nutrientes para o correcto desenvolvemento infantil". Por ello, incidió en la importancia de a promoción de una "boa educación prenatal e políticas sanitarias que fomenten a súa práctica e apoien ás nais no seu exercicio".

Contacto piel con piel

Son veinte años los que lleva el Hospital do Salnés con la distinción internacional a su trato humanizado en la calidad asistencial a partos y lactancia. Además de este sello, el centro de la red pública gallega cuenta también con otros proigramas destinados a la mejora de la experiencia de las mujeres que están a punto de dar a luz. Así, en su estrategia de humanización se incluyen la posibilidad de un plan de parto individualizado "que atenda os desexos dos futuros pais e lles achegue maior serenidade", señalan desde la Consellería.

El Hospital también fomenta el contacto piel con piel, "que resulta esencial nas primeiras horas de vida para o benestar do bebé e a creación do vínculo nai-fillo", señalan desde la administración autonómica.



Durante el acto, se puso de manifiesto que "todas estas accións materializan o esforzo real deste hospital coa excelencia na atención materno infantil, garantindo que as familias reciban unha asistencia baseada na mellor evidencia científica e no máximo respeto ás súas decisións". Asimismo, el titular de Sanidade remarcó que la promoción de la lactancia requiere de un esfuerzo conjunto, "sendo un compromiso dos profesionais e as institucións, así como das familias e a comunidade en xeral". A este respecto, Gómez Caamaño destacó la importancia de los bacos de leche, que posibilitan que todos los bebés la reciban "ofrecéndolles os mellores beneficios para a súa saúde e desenvolvemento"

El conselleiro finalizó su intervención incidiendo en la necesidad de avanzar en medidas que favorezcan la conciliación, la formación continua de los profesionales y el acceso a espacios y recursos que faciliten la lactancia en diferentes ámbitos.

La recreaditación del sello IHAN requiere de un trabajo conjunto de todo el Hospital, tanto a nivel de información, como de asesoramiento y de tratamiento integral de todo el proceso del parto y la lactancia materna.