H.P. Lovecraft y la llegada de la armada inglesa a Vilagarcía se dan la mano en el Curtas

El cartel anunciador del Curtas 2024 conmemora el 150 aniversario de la llegada de la armada inglesa a Vilagarcía. La obra está firmada por el artista argentino Flavio Greco Paglia. En el cartel pueden verse los tentáculos de la creación de H.P. Lovecraft y en él se mezclan con la tradición gallega y la historia arousana en este Festival do Imaxinario que arranca en el mes de octubre.



El autor del cartel señala que “un océano separa a Providence de Vilagarcía de Arousa, pero las profundidades a veces también unen”. Añade además que “Lovecraft y Curtas se encuentran este año y el gran Cthulhu es el nexo perfecto. Queda rogar que no se fastidie demasiado con los humanos cuando descubra el pulpo a la gallega. La mesa está servida, veremos quién será el plato principal”.



Por su parte el director del festival, Luis Rosales, comenta que “ a imaxinería de Lovecraft cobra vida en Galicia. As nosas costas e paisaxes, que xa foron escenario para adaptacións da súa obra, síntense perfectamente sincronizadas coas súas narracións”. Entiende el director del Festival do Imaxinario que “resulta perfectamente natural celebrar a nosa historia, así como as nosas tradicións e costumes máis ancestrais, dotándoas dun halo de horror cósmico lovecraftiano”.

El festival vilagarciano se celebrará del 25 de octubre al 2 denoviembre y los amantes del género podrán disfrutar de una selección del mejor fantástico internacional.



Entre las novedades que ya se han ido avanzando están la de la exposición de Batman, una de las actividades que suele contar con más público asistente.