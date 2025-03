La humanización y asfaltado de la Rúa Vilaboa costará casi 400.000 euros

Una inversión de casi 400.000 euros servirá para mejorar de forma notable la Rúa Vilaboa –en Sobradelo– y todo su entorno. El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la edila de Urbanismo, Paola María, presentaron el proyecto previsto de asfaltado y humanización de un vial muy utilizado y que afectará no solo a esta calle en concreto, sino a otras del entorno.



La actuación contempla una superficie de 1.300 metros cuadrados y contempla dos partes diferenciadas. La primera destinada a proteger dos elementos patrimoniales que hay en la zona, como son una fuente y un lavadero. Según Paola María la intención en ese punto es mantener la piedra gallega para diferenciar este espacio de importancia patrimonial. Ahí se colocarán bancos para darle un impulso como zona de ocio y esparcimiento.



En la otra parte se utilizará hormigón para las aceras y el aglomerado para la calzada. La intención es crear una plataforma única en la que dar prioridad a los peatones sobre los vehículos.



Las actuaciones en la Rúa Vilaboa no solo serán en la superficie, sino que el Concello también prevé la renovación de todos los servicios que van enterrados, tal y como ya realizó en actuaciones anteriores similares.



Una vez terminados los trabajos se implantarán cambios en el sentido de la circulación. Así pues los conductores tendrán como opciones para acceder la Rúa Muiñeira o Veiga de Abaixo. El plazo de ejecución es de seis meses y el gobierno local espera poder sacar a licitación los trabajos en dos o tres meses, una vez que se culminen los trámites burocráticos necesarios para tal fin.



El regidor socialista declaró que con esta actuación se cumple uno de los proyectos que figuraban en su programa electoral y que se suma así a otros ya realizados en la zona como son las mejoras en la calle Wesceslao Fernández Florez (de acceso a O Piñeiriño) o la Rúa Ameixeiras (uno de los principales viales de entrada a Vilaxoán). “Trátase dunha das actuacións máis importantes do mandato, cunha inversión moi elevada que cambiará completamente o aspecto deste entorno”, manifestó Varela.



Los técnicos encargados de elaborar el proyecto constataron que el asfalto de la Rúa Vilaboa está muy desgastado y que los vehículos de motor roban espacio a los peatones, algo que se busca cambiar.

La concejala de Urbanismo indicó por su parte que “se está investindo en todas as zonas do municipio, levando as melloras aos diferentes barrios e parroquias” y el alcalde añadió que “ao contrario do que din outros grupos municipais, que fan promesas aos veciños e logo votan en contra de proxectos coma este no pleno municipal, nós escoitamos e cumprimos coas demandas”.



La intención del ejecutivo socialista es financiar los trabajos con fondos propios y que la actuación sirva para mejorar la imagen de un vial en todo su trazado.