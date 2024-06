El humor como arma feminista: Comedia, música y activismo en el Festivala de Vilagarcía

El Festivala ya está en Vilagarcía, con un avance a cargo de Baia Fernández, que impartió esta mañana un taller en el Auditorio con un título muy significativo: "A risa, unha ferramenta revolucionaria". Es precismente el lema de un evento que ya está muy asentado en el municipio, con dos premisas claras: El feminismo y el fomento del acceso a la cultura de toda la población.

La octava edición del Festivala está dedicada al humor, como arma de transformación, y reivindica el papel de la mujer en la comedia, homenajeando a la comunicadora Henar Álvarez,que el 8 de junio presentará su novela "Ansia" en Vilagarcía.

Será, sobre todo, una fiesta, abierta a todo el que que quiera sumarse a un Festivala que reivindica la importancia de visibilzar a las mujeres sobre el escenario, frente a carteles en los que los hombres siguen teniendo todas las preferencias del mundo. Será el próximo 8 de junio, en el Miguel Hernández y las pandereteira de Argallo romperán el hielo, para dar paso a Álvarez. Fillas de Cassandra, Brassica Rapa, Zeltia Irevire y la Señora Dj, que lleva desde la primera edición participando, conforman el cartel.

"É un cartelazo", apuntó Daisy Alcalde, de O Soño de Lilith, que reivindicó el humor como "ferramenta para a vida e para loitar pola igualdade". Además, de presentar el libro, Álvarez tendrá un coloquio con los asistentes. "É un referente para nós", apuntó la portavoz del colectivo organizador.

Una "filla" que crece

Alcalde destacó el incremento de la colaboración del Concello, a través de Cultura y Turismo, debido a que "de maneira repentina" la Diputación de Pontevedra eliminó el patrocinio que, desde el primer año, mantenía con el Festivala. "Non houbo explicación, entendemos que a loita pola igualdade a través da Cultura non é unha das súas prioridades". También colabora la Secretaría Xeral de Política Lingüística y entidades privadas como Paco e Lola, Arosa Casa o el Centro Polivalente Ana María Parada.

Alcalde destacó el trabajo que realizan todos los miembros de la asociación, de forma altruista y tras sus respectivos trabajos, para que pueda salir adelante un proyecto que "é como unha filla que temos no Soño de Lilith".

La portavoz de la asociación se mostró crítica con el ejecutivo provincial del Partido Popular. "Non entendemos porque si se apoian outros festivais que son privados, que son empresas, que teñen ánimo de lucro e que non todo o mundo se pode permitir", dijo Alcalde, que considera que la parte económica no puede ser un motivo para no poder asistir a un festival que nace como una reivindicación. La Diputación ofreció a la organización acogerse a una subvención, pero era de una cantidad mucho más reducida y obligaría a estar a la espera "de ver se a conceden ou non".

"A filla vai medrando", destacó el alcalde, Alberto Varela, que incidió en el "orgullo" que supone un evento como el Festivala. "Todas as persoas que forman parte de O Soño son as verdadeiras artífices", apuntó el regidor. El socialista incidió en el ambicioso cartel. "O Concello sempre vai apoiar o Festivala. É unha mágoa que retrocedamos en políticas de igualdade e que a Deputación non teña a suficiente visión para non continuar colaborando con este evento. Esperábamos que disimularan un pouco.", dijo Varela, que señaló a O Soño de Lilith como un referente del feminismo en toda Galicia.