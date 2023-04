La inflación y los bajos salarios centran las protestas del 1 de mayo en Arousa

La subida de precios, la precariedad laboral y los salarios bajos centrarán la jornada de reivindicación y protesta del 1 de mayo en Arousa. Vilagarcía centralizará los actos con dos manifestaciones. La primera –convocada por la central sindical CIG– partirá a las 11:30 horas de la Casa do Mar. Recorrerá el trayecto de costumbre para desembocar en la Praza de Galicia con la lectura del manifiesto. El sindicato nacionalista sale a la calle con el lema “Paremos o saqueo” y sus responsables hablan de un escenario actual con “escalada de prezos nos produtos básicos e grandes beneficios para as cadeas de distribución”. Desde la CIG Anxo Lúa apunta a que es el momento de salir a la calle a “reivindicar, que non a celebrar” y exponen que la “Reforma Laboral que venderon como marabillosa na realidade estase vendo que segue a haber eventualidade e que segue existindo a precariedade”. Indican además que “non hai ningunha conquista, senón máis precarización e unha brecha salarial importante, así como unha acumulación de beneficios para a patronal”.



También desde la CIG Mar Vila aprovechó para indicar que “é a ocasión tamén para reivindicar o tema da fenda salarial entre homes e mulleres. Somos as que temos contratos máis precarios e fixos discontinuos e, polo tanto, as que saímos máis perxudicadas”.



Por su parte Comisións Obreiras y UGT irán unidos en la manifestación que partirá a las doce y media de la mañana de la Praza de Ravella. La marcha continuará por la avenida Juan Carlos I, Castor Sánchez, Avenida da Mariña, Conde Vallellano, Praza de Galicia, Praza da Independencia y regreso de nuevo a Ravella. El responsable del sindicato en Arousa, Juan Bao, explicó que es un buen momento para poner “de relevo as conquistas sociais que se acadaron mediante o diálogo” y explicó que el lema con el que saldrán a la calle el lunes será “Subir salarios, baixar prezos, repartir beneficios”. Apuntaron que tanto la subida del Salario Mínimo Interprofesional como la subida de las pensiones están siendo absorbidas por “o incremento dos prezos” e hicieron especial hincapié en el encarecimiento del carrito de la compra con productos de primera necesidad. “Estamos no momento de saír á rúa para que non pase o que pasou noutros períodos cun goberno neoliberal”, manifestaron.

28 de abril



Comisións Obreiras y UGT también conmemoran este viernes el día por la salud laboral. Habrá una concentración a las 12 de la mañana delante del edificio de los sindicatos exigiendo más medidas y más contundentes.