La integración de Oliveira en el Partido Popular se frustra por el conflicto de la mejilla

La situación que viven los bateeiros tras la delimitación de zonas para la extracción de la mejilla la sufre David Oliveira en primera persona. Y es también la causa de que, con mucha probabilidad, se frustre su colaboración con el Partido Popular de Vilagarcía. Tras diversas reuniones, en las que la sintonía fue total tanto con la dirección local como comarcal y provincial, el miércoles llegó la definitiva.



Y la respuesta fue clara. “En la situación en la que nos encontramos, mis compañeros no iban a entender que diese este paso”, dice Oliveira. El edil se refiere a presentarse por el Partido Popular. Por ello, las condiciones que puso son claras y van destinadas a la solución de un conflicto que, dice, hace que muchos lleguen a casa con las manos vacías tras intensas y peligrosas jornadas.



Oliveira cifra en un diez por ciento de lo que se debería la mejilla que se llevan de las rocas. Los ingresos para el próximo año están en el aire y su posición con la Consellería do Mar es muy crítica. Por ello, las condiciones que puso sobre la mesa del Partido Popular estuvieron directamente relacionadas con esta cuestión: La retirada del decreto que limita la extracción o, en su caso, una prórroga en su aplicación; la ampliación de zonas en más de un treinta por ciento y hasta que se permita la subsistencia del sector o, en caso de que nada de esto sea posible, la dimisión de Rosa Quintana. Sobre esta última petición, desde la dirección provincial le señalaron que no lo van ni a valorar, mientras que las otras dos opciones sí se comprometieron a trasladarlas. Consciente de que no es probable de que se atiendan sus reclamaciones, Oliveira se decanta por dar visibilidad y luchar por el futuro del sector en el que lleva trabajando duro desde hace años.



Una buena sintonía



La integración de Oliveira en sus listas fue buscada desde hace tiempo por el PP. Él reconoce que la sintonía es total y que tenía ganas de colaborar.