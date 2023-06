Jardineras, cunetas o entre árboles: Cualquier hueco es bueno para aparcar en el Hospital

La falta de espacio para aparcar en el Hospital do Salnés es una queja recurrente de pacientes y familiares. Sin embargo, en las últimas semanas se ha visto agravada y cada vez es más frecuente la estampa de vehículos mal estacionados, algunos de los cuales ponen en dificultades la circulación por la zona.



La escasez de aparcamiento público en el centro de Ande se vio agravada también por una subida de precio del parking privado, que para los usuarios fue la gota que colma el vaso de lo que consideran una deficiencia del servicio sanitario.



Y es que el Hospital do Salnés nació con cierta cojera: La falta de aparcamiento. Durante estos años se fueron buscando soluciones que ayudaron a paliar, pero no a solucionar, una situación que en esta temporada se vuelve bastante insostenible.



Jardineras, cunetas, aceras o en pequeñas pistas entre el monte que rodea al vial que va al Hospital, son algunas de las alternativas que, durante esta semana, los que acuden al centro de Ande escogieron para dejar el coche.



Por ello, los usuarios reclaman que se busque una solución definitiva ya que, en algunos casos, estos malos estacionamientos ponen en peligro la circulación, obstaculizando la visibilidad y suponiendo un peligro para coches y ambulancias.

Largas negociaciones

Hace nueve años, Concello de Vilagarcía y Diputación de Pontevedra pusieron en marcha unas obras que tenían como objetivo paliar este problema: El acondicionamiento de una parcela cedida por la familia Rey. Sin embargo, en 2022 estos propietarios ponían en conocimiento de la administración su intención de cobrar por estos terrenos. La cifra que pedían no era pequeña: Cien mil euros al año y un plazo mínimo de cinco. El escrito lo presentaron ante Ravella, que dio cuenta del mismo a la Mancomunidade do Salnés, al entender que se trata de un problema que afecta a todos los municipios. El organismo comarcal abría entonces un proceso que se ha dilatado bastante en el tiempo: Una negociación. Pero por el medio, otros propietarios presentaron oferta: Los titulares del parking privado, que ofrecen una parcela anexa de mayores dimensiones. No hubo, por el momento, ninguna decisión. El aparcamiento en terrenos de los Rey sigue abierto, pero sigue habiendo falta de espacio