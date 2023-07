Javier Quintáns, elegido patrón mayor de Carril tras el cese de Villanueva

Javier Quintáns Berride es el nuevo patrón mayor de Carril. Los miembros de la Xunta Xeral del Pósito carrilexo se reunieron en sesión extraordinaria después de que la Consellería do Mar resolviese la inhabilitación de José Luis Villanueva en su cargo por una sentencia firme tras una agresión a un abogado vilagarciano. Uno de los puntos a tratar era el cese de Villanueva y, justo a continuación, la elección de un nuevo nombre para ocupar su puesto. Este fue el de Javier Quintáns (con 12 votos a favor), del sector de los parquistas. Se inicia así una nueva etapa en el Pósito carrilexo después de varios mandatos –y especialmente este último– no exentos de turbulencias. Eso sí, José Luis Villanueva (con el que este Diario intentó contactar sin éxito ayer) continuará siendo presidente de la organización de productores Parquistas de Carril, al frente de la cual lleva ya unos años. Tras votarse su cese (con 12 votos a favor y 11 abstenciones), Villanueva abandonó la Cofradía para dejar pasar al punto en el que se elegía a su sucesor en el cargo. Javier Quintáns obtuvo 12 votos a favor frente a los 11 que apoyaron a Sonia Muñiz que, al no poder estar presente, se declararon nulos.



Una sentencia y un final



José Luis Villanueva fue elegido en varias ocasiones patrón mayor al obtener la mayoría de los apoyos tras los comicios en las cofradías. De hecho cesa en su cargo no por perder esas elecciones, sino por una sentencia firme que (de forma inapelable) lo condena a un año y cuatro meses de inhabilitación para ejercer en cualquier tipo de cargo público. Cuando todavía la sentencia era provisional Villanueva presentó recursos para evitar tener que cesar, pero con una sentencia definitiva sobre la mesa ya desde el mes de marzo todo parecía abocarlo a tener que dejar la presidencia de la Cofradía.



Fue un socio del Pósito, Carlos Berride, el que presentó un recurso ante Mar para que hiciese cumplir lo estipulado en la sentencia. La respuesta de la Consellería no llegó hasta hace unos días y con una postura muy contundente. Tan solo dos días después José Luis Villanueva delegaba en la vicepatrona mayor, Inmaculada Otero Mariño, la seguridad de la procesión marítima de la virgen del Carmen que, finalmente, no pudo celebrarse porque el patrón del barco contratado no se presentó en el Puerto. Era ya el síntoma de que la permanencia del parquista al frente del Pósito era cuestión de días. La Xunta Xeral fue convocada para las ocho de la tarde y duró apenas media hora.