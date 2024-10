José Luis Sanz (Sociedad Filarmónica) | “Para escuchar a un virtuoso de un instrumento, tienes que oír música clásica”

José Luis Sanz es el presidente de la Sociedad Filarmónica de Vilagarcía y se nota cuando habla la pasión que siente por la música clásica y sus virtuosos. Hoy nos habla del presente, pasado y futuro de la asociación.

¿Cómo nació la Sociedad Filarmónica de Vilagarcía?

Nació de conversaciones con un amigo músico y compositor, Eligio Vila. Ya llevábamos unos años dándole vueltas al tema y por fin en 2016, en febrero, con otros dos amigos, registramos en la Consellería de Cultura la Asociación Musical Cutural Sociedad Filarmónica de Vilagarcía. En marzo convocamos una asamblea constituyente para captar socios. En ese año llegamos a rondar los 80 y tuvimos el primer concierto en el Auditorio, con la pianista de súper nivel, coreana, Yeol Eum Son.

¿Cuántos socios son ahora?

Rondamos los 200.

¿De Vilagarcía o de más lugares?

La mayoría son de Vilagarcía pero también tenemos algún socio de A Illa de Arousa, de Vilanova, de Cambados, de Sanxenxo, de Caldas... Captamos gente que tenga afinidad por este tipo de música en toda la comarca de O Salnés.

La función de la Sociedad es divulgar la música clásica, ¿no?

Sí, pero una faceta un poco exclusiva porque depende del presupuesto económico. Nosotros no podemos traer grandes orquestas porque cuestan un montón de dinero, entonces nuestra actividad se circunscribe a la música de cámara. Son formaciones que puede ser un solista, un dúo, un trío, un cuarteto... Incluso hemos tenido un octeto, pero son formaciones relativamente pequeñas.

"Por el Auditorio de Vilagarcía han pasado ya cuatro violines Stradivarius, que solo se ceden a músicos muy importantes"

Cuéntenos un poco sobre el programa de este año en el Auditorio.

Este año, por primera vez, a través de una gestión que se hizo conjuntamente con el vicepresidente, Juan Carlos Dorgambide, y yo mismo, con el gerente de la Sinfónica de Galicia, Andrés Lacasa, inauguramos la temporada con la Orquesta Sinfónica de Galicia.

En enero vendrá un músico, Guy Braunstein, que no revelará el repertorio que interpretará hasta el propio día del concierto. ¿Por qué?

Esta es una persona que ya ha estado aquí y fue el concertino, primer violín, durante 12 años, de una de las mejores orquestas del mundo, la Filarmónica de Berlín. Es un hombre que puede abarcar cualquier tipo de repertorio y hará lo que le apetezca ese día.

O sea que es sorpresa...

Nosotros no sabemos lo que va a tocar, como nos ocurrió con algún otro artista. Por ejemplo ha venido dos veces Pacho Flores, que es de los mejores trompetistas del mundo y, también, carta blanca, no sabíamos qué iba a tocar.

¿Y hay público para este tipo de música tan concreto?

Sí, hay demanda. La media de asistencia ronda las 300 y pico personas, que si hablamos de grandes ciudades, andan en ese entorno de asistencia, o menos.

Habrá quien piense que esto es solo para gente muy erudita...

Es para todo el mundo. De hecho hay algún socio que hace unos días me dijo: Yo no estaba metido en este tipo de música pero me he enganchado. Hay muchos tipos de música pero si quieres escuchar a un virtuoso de un instrumento, tienes que ir a este tipo de música. De hecho, como anécdota, han pasado ya por el Auditorio de Vilagarcía cuatro violines Stradivarius, que son normalmente propiedad de fundaciones que se los ceden a grandes músicos.

¿Recuerda algún concierto con un cariño especial?

Muchos, pero destacaría el primero, que sorprendió con Yeol Eum Son. Tocaba que era una maravilla. Luego, recuerdo a otro gran pianista, el ruso Denis Kozhukhin, que cuando vino tenía una agenda mensual de 14 conciertos. Después, otro que también me gustó mucho, hicieron las Cuatro Estaciones de Vivaldi con una orquesta de cámara de A Coruña, que acompañó a un solista de la categoría de Josef Spacek, que vuelve este año otra vez.

Representantes de la entidad, junto a la concejala de Cultura, en un acto reciente, con Sanz (derecha) | Gonzalo Salgado

Si no tuviera que ceñirse a un presupuesto, ¿a quién le gustaría traer a Vilagarcía?

Uf (ríe) Eso es impensable porque el presupuesto es el que es. Contamos con ayudas del Concello, la Xunta... Pero el presupuesto ronda los 23.000 euros.

Pero por soñar...

Yo no lo pienso porque tengo los pies en el suelo y sé que no podemos abarcarlo.

También colaboran con institutos, ¿cómo funciona esto?

Hacemos unas audiciones gracias a un componente de la Junta directiva, que es director del instituto Cotarelo Valledor de Vilaxoán, que los sábados nos cede el salón de actos. Entonces estás escuchando a la Filarmónica de Berlín en directo. Un cuarto de hora antes, el vicepresidente, Juan Carlos Dorgambide, va poniendo a la gente en situación de lo que va a escuchar. A mayores, también hacemos unos mini conciertos didácticos para alumnos de institutos que tienen la asignatura de música. Empezamos con centros de Vilagarcía pero han venido de Vigo, de Ourense...

¿Cree que llega la música clásica a la gente más joven?

Es que el futuro está ahí. Nosotros estamos en una edad que tiene que venir pronto un relevo porque la vida tiene un principio y un final.

¿Y hay relevo ahora mismo?

Tenemos en la Junta directiva a dos mujeres más jóvenes y por ahí estamos intentando hacer ese relevo, para que la continuidad de la Sociedad Filarmónica sea larga y duradera.