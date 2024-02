"Karlotta" tira árboles, provoca incidencias por toda Arousa y causa retrasos en los trenes

El temporal “Karlotta” no pasó desapercibido en Arousa. Aunque no hubo daños de gravedad, las incidencias no dejaron de sucederse durante toda la jornada, manteniendo en vilo a los servicios de emergencia. En Vilagarcía hubo desprendimiento de fachada y varias caídas de árboles. Una de ellas fue en A Xunqueira, sobre un coche. En otro de los casos, un ejemplar del Castro Alobre se desprendió sobre una terraza, para desesperación de los vecinos, que denuncian que es la tercera vez que sucede.



Estructura de carpa que el viento tiró en A Illa I GONZALO SALGADO

En A Illa, la estructura de una carpa de Entroido se vino abajo en Praza do Regueiro, que también se inundó ligeramente por la fuerza del mar, que en Ribeira derribó buena parte del petril que separa el paseo de la playa de Area de Secada. Ocurrió entorno a las cuatro de la tarde, en uno de los momentos en los que el temporal golpeó con más fuerza. Los bloques de granito fueron desplazados varios metros. El corte del paso se mantendrá hasta que se repongan a su sitios esos pedruscos de gran tamaño y estén garantizadas las condiciones de seguridad.

Aunque las precipitaciones fueron intensas, sobre todo a última hora de la tarde, fue el viento el gran protagonista de una jornada en el que el paraguas apenas protegía.

Fuertes ráfagas en Cuntis

De hecho, en Cuntis se registraron ráfagas de 127 kilómetros por hora, las más altas de toda Galicia. Este fuerte viento fue el que provocó el desplazamiento de contenedores por diversos puntos de las comarcas de O Salnés, Barbanza y Ulla- Umia. En Vilagarcía pudieron verse estampas como uno de estos depósitos tirado sobre la ciclovía de Rodrigo de Mendoza, mientras que en Rosalía de Castro tuvo que ser retirado por un ciudadano, ya que obstaculizaba el tráfico.

Contenedor en el carril bici de Rodrigo de Mendoza I GONZALO SALGADO





En Vilanova no hubo grandes incidencias, aunque algún poste telefónico causó daños en muros, mientras que una valla se fue contra un coche, saliendo mal parada la zona del capó.



La caída de postes del tendido eléctrico también provocó incidencias en la zona norte de Arousa. En Ribeira, debido a este motivo, los efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal tuvieron que acordonar dos pistas en las inmediaciones de la iglesia parroquial de San Xiao de Artes y en Ribes, ya que los postes bloqueaban el paso. Ahora, habrá que esperar a que los retiren la empresa responsable.

Desprendimiento de tejado

El desprendimiento de árboles fue, sin duda, la incidencia más destacada de la primera jornada de “Karlotta” en Arousa. En Vilagarcía, lo más destacado fue la caída de dos ejemplares, uno de ellos sobre un coche en Rúa Xunqueira. El otro, es uno de los que pueblan el Castro Alobre, que se derribó sobre una terraza de un edificio de Vista Alegre, para desesperación de sus vecinos, que señalan que es la tercera ocasión en la que ocurre algo semejante.



Precisamente fue la caída de un árbol en la vía entre Catoira y Pontecesures lo que provocó importantes retrasos en el transporte ferroviario durante buena parte de la mañana.



Batea a la deriva

Por carretera, también hubo problemas. Además de que el fuerte viento hacía tambalear los coches en algunos momentos de la mañana, en Cuntis, el lugar donde sopló más fuerte, hubo varios avisos porque la caída de árboles sobre la carretera interrumpía la circulación de los vehículos, incluido el transporte escolar.

Los desprendimientos de fachadas y cubiertas fueron otra de las incidencias destacadas. En Vilagarcía hubo en Juan Carlos I y As Carolinas y en Catoira, en Avenida da Ponte, una mujer sufrió un ataque de ansiedad al ver como volaba parte del tejado de su casa. En A Pobra, los Bomberos también retiraron planchas caídas.

Fuerte oleaje en A Illa I GONZALO SALGADO

Por el mar, la situación tampoco fue tranquila, ni mucho menos. El fuerte oleaje dejó estampas como una embarcación a la deriva entre el muelle de O Grove y la isla de A Toxa y una batea sin rumbo en Meloxo.