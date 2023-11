El largometraje español “La mesita del comedor” de Caye Casas, mejor película del Curtas 2023

El largometraje español “La mesita del comedor”, dirigido por Caye Casas, se llevó ayer el premio a la mejor película en el Curtas 2023. La pieza audiovisual acumula ya casi una veintena de galardones en todo el mundo y en el festival vilagarciano los que asistieron a la proyección tuvieron la posibilidad de poder verla por primera vez en Galicia. Los críticos definen esta película como “oscura” y, al mismo tiempo, “perturbadora”. Los protagonistas son Jesús y María, un matrimonio en crisis que no está pasando por su mejor momento. Es entonces cuando Jesús decide comprarse la mesa de comedor que menos le gusta a su mujer, una de las peores decisiones que podría haber tomado. Los actores que interpretan a estos personajes –David Pareja y Estefanía de los Santos– también fueron distinguidos con el premio a la mejor actuación.



El premio al mejor largometraje se dio a conocer en la gala anual del Curtas, en el Auditorio, que también reveló los galardonados en el resto de categorías. Así pues la argentina “Juego de Brujas”, de Fabian Forte, fue reconocida como mejor película latinoamericana. La distinción como mejor directora fue para Tamara Garateguy por “Auxilio, el poder del pecado”. El premio Roberto Camba a los mejores efectos especiales y mejor cinematografía fue para la estadounidense “Abruptio”, de Even Marlowe, mientras que el premio especial del jurado recae este año en “Análogos”, de Jorge Olguín. En el caso del premio del público al mejor largometraje este ha sido para “All you need is blood”, de Cooper Roberts.



En el apartado de cortometrajes el premio al mejor en la categoría de ficción fue para el estadounidense “Company”, de Natan Stoessel. En el apartado de animación el galardón se lo llevó la alemana “In Seiner Gnade” de Christoph Büttner. El galardón al mejor director de cortometrajes recayó en Simon Öster, por “Lost in the Sky”. En el transcurso de la gala también se entregaron premios honoríficos a Catriona MacColl, Lamberto Bava y Neil Marshall. La actuación de Broken Peach puso el toque musical.