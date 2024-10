Con linternas para encontrar el coche: O Piñeiriño quiere luz

La Asociación Veciñal O Piñeiriño estalla contra el Concello tras llevar cinco días sin luz en la zona. “Hai veciños que teñen que levar linternas para atopar os seus vehículos no aparcamento, así están as cousas nun barrio no que viven miles de persoas”, denuncian desde el colectivo, que señala que se trata de una cuestión “non só de incomodidade, tamén de inseguridade”.



La asociación pide al gobierno local que “comece a tomar en serio” el barrio y atienda con empatía ya que aseguran que las “respostas concisas por parte do Concello están fora de cobertura”. Recuerdan que hay varias calles que no son peatonales, como Fermín Bouza Brey, O Parque o el tramo afectado de Camilo José Cela y que “son bastante as veciñas e os veciños que baixan á noitiña a tirar a basura ou pasear ás súas mascotas ao parque, cruzando por rúas completamente a escuras”, apuntan desde el colectivo.

En cuanto al ejecutivo socialista, inciden en que “levamos días trasladándolles as queixas da veciñanza e pedindo información e non sabemos nin o que pasa, nin ata cando estaremos sen luz, nin se haberá unha solución temporal ata que se solucione este problema, só lles falta unha sintonía de espera”.

Ravella pide comprensión

“Xa non queremos unha resposta a este comunicado na prensa ou unha chamada inútil, queremos unha solución temporal a este problema, feitos luz”, señalaban desde el colectivo. Pero sí hubo respuesta. O al menos comunicado. Sin entrar en confrontaciones, desde Ravella señalan que el Servizo Municipal de Electricidade, en colaboración con Setga, trabaja “arreo” desde el fin de semana para restituir el servicio de alumbrado, tras una avería de causa desconocida que afectó a 36 luminarias. Quince ya fueron repuestas por Setga y hoy serán colocadas de nuevo. La intención es que esta semana vuelva a estar “a pleno rendemento”. Los técnicos realizan inspecciones calle por calle y, desde el Concello, lamentan los inconvenientes y piden “comprensión”.