Locales de Vilagarcía se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros y pérdida de licencia por exceso de ruidos

Titulares de locales hosteleros de Vilagarcía se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros e incluso a la pérdida de la licencia de apertura por exceder los niveles de ruido permitidos por ley. Así lo señalan desde el Concello asegurando que hay varios establecimientos a los que se les ha abierto expediente en los últimos días y otros que se están tramitando y cuyos titulares recibirán la comunicación muy pronto. Aunque no todos los casos denunciados son muy graves, sí existe algún local que se enfrenta a la máxima sanción fijada, que va entre los 12.001 y los 300.000 euros y la posible pérdida de la licencia. Las multas para las infracciones consideradas graves son de entre 601 y 12.000 euros.



Desde Ravella inciden en que mientras que el expediente se tramita los locales deben estar cerrados, dado que la rotura del precinto o la apertura del local derivaría en una denuncia ante Fiscalía.



La medición en los locales en cuestión se realizó después de las continuas denuncias presentadas por vecinos desesperados por el ruido. La empresa contratada por el Concello para vigilar este tipo de comportamientos realizó mediciones y se demostró que había locales con un volumen de hasta 50 decibelios por encima de lo legalmente permitido.



Desde el Concello señalan que, independientemente de la sanción y de como termine el expediente, los hosteleros que deseen reabrir –además de abonar la multa– tendrán que demostrar que su local está debidamente insonorizado, dado que si no es así se deberán ejecutar obras o medidas correctoras avaladas por un técnico competente. Solo en ese caso la administración local podría aprobar la reapertura del negocio.



El gobierno municipal recuerda que es necesario combinar la actividad económica con el respeto y la defensa “dos dereitos dos veciños ao descanso”. Además añaden que no solo es eso, sino que también existe “o agravio comparativo que supón para os que si cumpren que quen non o fai continúe funcionando”.



El Concello explica que estas conductas también suponen un coste a mayores para las arcas municipales, puesto que hubo que hacer frente a los gastos de contratación de una empresa especializada en mediciones sonoras, además de dedicar “unha parte do tempo dos servizos xurídicos e de urbanismo a tramitar este tipo de procedementos”.