El mal estado del suelo del pabellón del instituto de Carril provoca lesiones en el alumnado

La comunidad educativa del instituto de Carril suma un problema más a los que ya venía denunciando en las últimas semanas: El mal estado del pabellón deportivo del centro. Representantes de la ANPA han remitido un escrito a la Valedora do Pobo en el que comunican los problemas que llevan sufriendo con esta infraestructura desde hace ya tiempo. “El pabellón cada vez está peor”, exponen desde la asociación de madres y padres. De hecho el parqué del suelo está levantado en algunos puntos, lo que provoca que –durante la práctica deportiva o las actividades que allí se realizan– el alumnado sufra lesiones, como apuntan desde la ANPA.



Cabe recordar que, con el objetivo de que estas instalaciones dependientes de la Consellería de Educación no estén infrautilizadas, el pabellón también es usado por otros clubs de la ciudad para la práctica deportiva. De ahí que desde la comunidad educativa entiendan que las instalaciones deban arreglarse cuanto antes. “Así non podemos seguir”, exponen los afectados.



En la misma carta que se envió a la Valedora do Pobo la ANPA recuerda los problemas que tienen en este instituto con varias líneas de transporte escolar, sobre todo los martes por la tarde, que es cuando el alumnado tiene clases. Recuerdan que hay un gran absentismo porque –debido a cómo está articulado el sistema de bus– muchos alumnos apenas tienen 30 minutos para comer. Un tema en concreto que será llevado a la Comisión de Educación por parte del diputado socialista Julio Torrado.



Otra de las demandas que llegan a la Valedora do Pobo es la falta de ascensor en el centro educativo, lo que dificulta la accesibilidad a miembros del centro educativo que tienen problemas de movilidad. Además exponen que hay otras problemáticas como el de la existencia de cañerías rotas, por lo que el agua que circula por ellas sale de color turbio y con mal olor, de ahí que no se consuma por parte del alumnado. Aunque desde el PP local se aseguraba hace unos días que se estaban adoptando soluciones al menos en cuanto al transporte, de momento desde la Xunta no se ha comunicado nada.