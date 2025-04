Malestar en el gobierno local de Vilagarcía con la Xunta por no invitarlos a la visita a Cortegada

El gobierno local de Vilagarcía afea a la Xunta la “falta de respecto institucional” por no haberlos invitado a la visita a la isla de Cortegada, en la que participaron los conselleiros de Cultura y Medio Ambiente, José López y Ángeles Vázquez. “Independemente das afinidades políticas, existen uns protocolos institucionais que hai que cumprir”, apuntó la portavoz del ejecutivo, Tania García. Al mismo tiempo, esperan que sigan trabajando desde el gobierno gallego en el mantenimiento de la zona.

“Non entendemos esta falta de respecto ao Concello, cando o goberno de Alberto Varela sempre se amosou colaborador e dilixente coa Xunta de Galicia”, apuntó García Sanmartín. En este sentido, ponen de ejemplo laa visita institucional del presidente gallego, Alfonso Rueda, a las obras del entro de salud "Non ten sentido que nos agradezan enérxicamente a cesión da parcela para as obras, dicindo que é a mellor posible, e que agora veñan dous conselleiros e non avisen nin inviten á principal autoridade da vila", señala el gobierno local.

Además, inciden en que el Concello también se interesó mucho por la mejora de Cortegada, agilizando los trámites ya en 2019 para la licencia de las obras de rehabilitación que acaban de finalizar. "En calquera caso, invitamos ao goberno de Alfonso Rueda a seguir investindo en manter coidada a illa e realizar labores de limpeza que faciliten o acceso e o desfrute dos visitantes", concluyó García Sanmartín.