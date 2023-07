La maleza vuelve a asfixiar las aceras de O Rial: “Todos los años igual”, lamentan los vecinos

Un año más, los vecinos de O Rial tienen las aceras obstruidas por la maleza. Es una “lucha de todos los años y no hay manera de que el Concello haga algo”, lamentaba ayer uno de ellos. El resultado es que los residentes tienen que caminar por la carretera, una cuestión que les parece más grave en el caso de las personas mayores que salen a caminar y de las familias con carritos de niños que van al parque infantil.



Precisamente este espacio se encuentra buen cuidado, según los vecinos, y por eso no entienden porqué el Ayuntamiento no presta más atención a una infraestructura que es fundamental para la seguridad de los peatones. Solo piden un mantenimiento regular y que se preste atención, pues el año pasado se realizó una limpieza “excepcional”, destacan, con máquinas de agua a presión que agradecen, pero que consideran fue un “despilfarro”, pues no se ha seguido limpiando y cuidando la zona con lo cual, las aceras han vuelto a un estado de “despropósito”.



También les habían informado de que la administración local tenía previsto retocarlas, pero “no han hecho nada, solo vienen a limpiar la zona del entorno del parque, y se han plantado unos árboles, cuando se acercan las Revenidas”, añadieron.