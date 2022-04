Mar amplía hasta el 15 de junio el plazo para extraer mejilla de las rocas

La Consellería do Mar ha decidido prorrogar hasta el próximo 15 de junio el plazo legal para extraer la mejilla de las rocas en la costa gallega. Así lo anunció el departamento autonómico después de la reunión mantenida ayer con representantes del Clúster do Mexillón días después de que el sector bateeiro abarrotase la Praza do Obradoiro de Santiago. Actualmente la normativa fijaba hasta finales de este mes de abril la posibilidad de recoger la semilla, pero tras el encuentro de ayer la Consellería lo prorrogará un mes y medio más.



De esta forma -apuntan desde la administración autonómica- se encauza una de las cuestiones puestas sobre la mesa por la Xunta desde hace ya meses, que es la de permitir la recolecta de mejilla durante todo el año.



No es lo único que trascendió del encuentro de ayer en Santiago. Los bateeiros apuntan que la Consellería se comprometió a abrir “de forma inmediata” zonas que ahora son rojas de Baiona, Punta Faxilda y A Covasa en Aguiño, todas ellas con mejilla en las rocas. Además apuntan qeu los próximos días 18, 19 y 20 se comprobarán otras zonas d ela costa para “ir abríndoas progresivamente ao comprobar a ausencia de percebe”. Sobre la revisión de los límites de las zonas rojas, aunque sin dar nombres exactos, sí se manifestó también la Consellería aputando a que se hará teniendo en cuenta los informes emitidos por los biólogos y también los datos aportados por las partes implicadas.



El diálogo regresó ayer entre el sector bateeiro y la Consellería do Mar después de que el departamento autonómico lo defendiese como la vía para solucionar las diferencias y los propios miembros del sector lo reclamasen en la manifestación del pasado domingo en la capital gallega. El sector pedía directamente la anulación de la norma vigente advirtiendo que el problema no está en el tiempo de extracción, sino que en las zonas verdes en las que se permite coger mejilla ya no hay suficiente para nutrir a las bateas. Ayer tras el encuentro los mejilloneros hablaban abiertamente de “un primeiro paso na boa dirección”, por lo que el entendimiento parece estar ahora más próximo.



En todo caso y tras la reunión los bateeiros incidían en que “reina certa decepción no sector porque o compromiso parece insuficiente e a operativa demasiado lenta para recuperar unhas zonas que se vedaron de forma inxustificada”. De ahí que consideren que deban abrirse más zonas para nutrir sus bateas.