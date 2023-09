Mar aprobó el 85 % de las solicitudes de ayudas al libre marisqueo con la incertidumbre sobre el futuro de su gestión

La Consellería do Mar asegura que ya están aprobadas el 85 % de las solicitudes de ayuda a los rañeiros afectados por el paro biológico en los bancos marisqueros de la Ría de Arousa. Los datos los ofreció el director xeral de Pesca, Antonio Basanta, tras varias preguntas de la oposición sobre este asunto y críticas sobre la tardanza a la hora de abonar las cuantías prometidas. Basanta expuso que la tramitación de las aportaciones se completó el 25 de agosto y que ahora se están ejecutando las gestiones para poder realizar los pagos. El responsable autonómico indicó que se aceptaron 278 de los 325 expedientes analizados por un importe total cercano al 1,6 millones de euros.



Basanta se defendió asegurando que las ayudas se han tramitado con la máxima celeridad posible y que se han resuelto en tres meses, frente a los cuatro que marca la normativa vigente. Excusó este tiempo señalando que hacían falta informes de organismos dependientes del Estado para cerrar los expedientes. Las críticas fueron duras desde las filas socialistas a través del diputado Julio Torrado, que acusó a la Consellería de “negar a realidade” y estar más “preocupados por outros asuntos que de atopar solucións para axudar ao sector”. Incidió en que la Xunta decretó el paro biológico en enero, pero que no fue hasta abril cuando se emitió el orden que regulaba las ayudas. “Tres longos meses nos que o marisqueo viviu nunha incerteza”, matizó.



Una incertidumbre que se mantiene ahora y no por las ayudas en sí, sino por el futuro del trabajo en los bancos de Os Lombos, Cabío y O Bohído. Rañeiros comunicaba hace ya unos meses su intención de disolverse y, por lo tanto, de no seguir asumiendo la gestión de los bancos de libre marisqueo en Arousa. En la Consellería apuntan que esta disolución todavía no es oficial, dado que no se han realizado los trámites necesarios ante la administración. Así pues su Plan de Xestión está vigente hasta diciembre de este mismo año. Mar asegura que después de los muestreos de otoño está previsto abordar con representantes del sector la situación de los bancos para determinar si es necesario realizar alguna adaptación para optimizar los recursos existentes.

Recuerdan desde el departamento autonómico que aquellas entidades interesadas en asumir la gestión deben presentar solicitud antes del 1 de noviembre. De momento nadie ha dado ese paso, aunque hubo reuniones en el sector, y no se descarta que deba volver esa gestión a manos de la Xunta.