Mar descarta “de momento” el dragado de Os Lombos que reclaman los patrones

La Consellería do Mar no dragará – o al menos no está en sus planes inmediatos– la zona de Os Lombos do Ulla, tal y como pedían hace unas semanas los patrones de la Ría de Arousa dependientes en gran medida del libre marisqueo. Así lo señaló el titular de este departamento, Alfonso Villares, en una visita a Vilagarcía para inaugurar la oficina de asesoramiento de los fondos europeos Fempa. El responsable autonómico apunta que serán los técnicos – “en colaboración coas confrarías”– los que se encargarán de definir las mejores actuaciones a realizar. Eso sí, señaló que el tema de los dragados está complicado porque “temos a día de hoxe a dificultade de donde depositar todo isto que se poida extraer”.



Cabe recordar que los patrones mayores pedían directamente –y así lo han hecho en los últimos años–el dragado del Ulla para devolverle al río su cauce inicial. Ahora está completamente lleno de arena, lo que a juicio del sector perjudica notablemente al producto. Lo cierto es que Os Lombos –que en su día fue la joya de la corona del libre marisqueo– ha caído en picado en cuanto a producción llegando al extremo de que lleva tres años sin ofrecer ni un solo gramo de marisco.



Sin una reunión clara

Lo que no queda claro es si Alfonso Villares va a recibir a los patrones de la Ría de Arousa afectados directamente por el libre marisqueo, algunos de los cuales estaban en la inauguración de la oficina. El conselleiro do Mar señaló que los encuentros con representantes del sector –a través de las federaciones de cofradías– son constantes “se non son co conselleiro directamente son con xente deste departamento”. Sobre el encuentro solicitado no aclaró si finalmente se va a realizar. “Nós estamos planteando un plan de marisqueo para toda Galicia que se está consensuando. Nestas reunións decidimos o que se está a facer e analizamos cada situación particular tendo sempre en conta a opinión dos técnicos”, explicó el responsable autonómico.

El conselleiro inaugura la nueva oficina Es.Mar para acercar los fondos europeos al sector El conselleiro do Mar acudió a Vilagarcía para inaugurar la nueva oficina Es.Mar –una de las siete que hay en toda Galicia– y que acogen un nuevo servicio destinado al sector del mar. Técnicos especializados orientarán a cofradías, autónomos y empresas sobre cómo acogerse a los fondos europeos Fempa de los que Galicia recibirá 366 millones de euros. El responsable autonómico situó este nuevo servicio como motor de la modernización y transformación de la actividad pesquera de Galicia y subrayó el especial efecto que puede tener en la Ría de Arousa. Villares la definió como un “referente autonómico” en el ámbito de la producción acuicola.

Las oficinas Es.Mar prestarán un servicio híbrido – con oficinas físicas y una virtual– lo que permitirá ofrecer una atención particularizada a las necesidades de cada potencial beneficiario del Fempa. Así pues en estos espacios se ofrecerá información sobre las inversiones amparadas por el fondo, asesoramiento en la ejecución de las actuaciones financiadas, así como en el ámbito de la competitividad empresarial. Cada oficina cuenta con un equipo especializado y con experiencia previa en la contratación pública para afrontar con solvencia el reto de incrementar las ayudas concedidas y fortalecer el grado de diálogo con el sector y con el tejido empresarial. Habrá un espacio de coworking y también talleres que alternarán sesiones presenciales y telemáticas.



Eso sí, respecto a las acciones que se están realizando y sobre las que el sector no acaba de ver resultados Villares manifestó que “a dificultade radica en que moitas veces cando se ve o resultado hai que esperar un tempo porque a media de crecemento que levan os bivalvos a curto prazo é difícil de ver”.



Voces críticas

Cierto es que no solo los patrones mayores relacionados con el libre marisqueo manifestaron públicamente su preocupación respecto a la situación de bajada de la productividad en la Ría de Arousa. También lo hicieron las mariscadoras de a pie y otros sectores en más de una ocasión, la última capitaneados por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. Todos con datos sobre la mesa que alertaban de una pérdida de la producción no en un único producto, sino en todos.



Una tendencia que también se ha dejado notar en la facturación de las lonjas arousanas en el pasado año 2024, con un descalabro brutal sobre todo en las rulas dependientes del marisqueo como son A Illa, Vilanova, Rianxo o Cabo de Cruz.