Los patrones lanzan un nuevo SOS por el libre marisqueo: “Estamos todos ao límite”

Nueva llamada de auxilio de los mariscadores de a flote de la Ría de Arousa. Los patrones mayores de cofradías vinculadas al libre marisqueo han remitido una vez más solicitudes a la Xunta de Galicia para poder tener una reunión presencial con el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y al que todavía no conocen desde que tomó posesión de su cargo. Responsables de cofradías como Rianxo, Carril, Vilanova, A Illa y O Grove comparecieron públicamente para lanzar un nuevo SOS y denunciar la situación insostenible del libre marisqueo. Faltaron a esa llamada los patrones de Cambados, Vilaxoán y Cabo de Cruz.



El patrón rianxeiro, Miguel Ángel Iglesias, tomó la palabra para señalar que la situación es “insostible” y que por eso necesitan de una reunión con los máximos responsables de la Consellería para “que nos informen de qué medidas teñen previsto levar a cabo”. Apuntan a que hay “malestar xeral” entre los mariscadores que no ven respuesta a sus demandas sobre la situación del sector en estos momentos. “Non sabemos nada do que se está tratando”, declaró Iglesias.



Los patrones no hablaron de que –al menos por el momento– vayan a emprender medidas de presión para intentar respuesta de la administración autonómica. “De momento o que pedimos é diálogo”, aclaró el rianxeiro. Fue él el que recordó que ya hace meses que instaron a la Consellería do Mar a ejecutar diferentes acciones en los bancos de libre marisqueo para intentar al menos probar si eso puede repercutir en la mejora de la producción. “Dixeron que ían a labrar na zona do Bohído. É certo que hai uns espazos marcados, pero de momento alí non se fixo nada. Nos Lombos tampouco se actuou”.

“Levamos dez anos solicitando que se faga algo, que se tomen medidas para recuperar os bancos”



Todos los patrones coincidieron en que la situación es “límite” y que de volver a repetirse una campaña como la que arrancó el pasado mes de octubre el marisqueo de a flote en la Ría de Arousa estará muerto.

La cuestión –como así señalaron los patrones– es que la petición de ayuda y de actuaciones a la administración no viene de ahora. “Levamos dez anos solicitando que se faga algo”, recordaron. Además dejaron claro que “non queremos que se nos den axudas, senón que actúen para recuperar os bancos de libre marisqueo e poder así ir a traballar”. Unas ayudas que –aunque sí se cobraron en las dos anteriores campañas debido al paro biológico decretado– están totalmente descartadas por parte de la Xunta si la situación se repite ahora. Y eso tanto los patrones como los mariscadores lo saben.



Los patrones señalan que “nós temos unha serie de propostas que facerlle á Xunta porque somos os que coñecemos o terreo e pensamos que se pode facer algo”. Entre esas actuaciones están la de actuar en todas las zonas de libre marisqueo con acciones de regeneración y también trabajos específicos en algunas en concreto.



Os Lombos, sin recurso

El patrón mayor de Carril, Javier Quintáns, reconoció la situación extrema de Os Lombos que se abrió a la extracción en la presente campaña y sin éxito. “Nós xa sabiamos que non ía haber produto, pero queriamos constatalo. Din que hai cría, pero o problema é que non alcanza a talla comercial, entón pois non vale de nada. Haberá que actuar e ver que pasa”, declaró el carrilexo.



Lo cierto es que todos los patrones tienen bastante clara la primera medida que habría que adoptar en un banco que fue hace más de una década uno de los más importantes de Galicia en cuanto a marisqueo. “Detectamos que é unha zona na que hai unha gran acumulación de áridos. O que entendemos que hai que facer é volver a facer no río os canales que había antes”, explicó el patrón rianxeiro. Además todos coinciden en la necesidad de controlar el caudal del Ulla en el embalse aguas arriba para evitar bajadas drásticas de la salinidad. Quintáns matizó que “o problema existe dende hai tempo e non se dá atallado. O ano que vén parece que a situación vai seguir igual e a solución non está encima da mesa”.

“Outra campaña coma a deste ano e as confrarías non teremos máis remedio que pechar a porta” Los patrones mayores que comparecieron en Carril son de aquellas cofradías cuyos ingresos dependen en su mayoría del marisqueo. En algunas –como es el caso de Vilanova, A Illa o Rianxo– en un porcentaje que llega a alcanzar el 90%. La situación del libre marisqueo –en caída libre desde hace años– está dejando heridas de muerte en unos pósitos que están sufriendo las consecuencias en sus cuentas y que –en algún caso como el de Vilanova–ya han anunciado medidas “drásticas” para hacer frente a la dramática situación.

El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, declaró que de su Cofradía apenas están yendo a faenar unos “40 ou 50 barcos á zona do Bohído” y destacó que el problema de la Ría de Arousa no está solo en los bancos de libre marisqueo, sino también en las propias concesiones de las cofradías. “É unha situación totalmente caótica para todos os mariñeiros e non ten pinta de que vaia mellorar os próximos anos”, indica el patrón isleño.

Rial Millán asegura que muchos mariscadores de a flote apenas van ya a faenar porque “a día de hoxe do mar non se pode vivir” y señala que “o que está facendo a xente que ata agora podía vivir disto pois é buscar un traballo en terra. Ten que buscarse a vida porque teñen as súas vidas e hai que pagar facturas e con 40 ou 50 euros que podes sacar ao día e con todo o que hai que pagar pois non podes seguir”.

Miguel Iglesias recuerda que “hai que ter en conta que este é un sector moi importante na Ría de Arousa a nivel económico. Cando houbo a crise da construción foi moita xente que quedou sen traballo en terra que se botou ao mar. E iso está ben, porque a xente ten que buscarse a vida, pero foi un sector que resistiu e que agora está nunha situación moi crítica”.

Manifiesta a mayores que dada la dependencia casi extrema de los pósitos que ellos presiden con el marisqueo la situación es muy crítica para las cofradías. “Como haxa outra campaña así o que imos ter que facer é pechar as portas”, zanja el rianxeiro. Y es que de ser así –advierte–también se cerrarían todos los planes de explotación vigentes. “Algo que a xente non sabe, que se a confraría pecha, os plans de explotación pechan con ela”. Una advertencia que ya hizo hace unas semanas el patrón de Vilanova, Rosalino Díaz, tras analizar los nefastos datos de facturación de la lonja de la localidad el pasado año 2024. Indicaba en ese momento que la situación de muchas cofradías –cuyos gastos siguen siendo los mismos o incluso mayores– está absolutamente al borde del abismo.

Así las cosas las perspectivas no parecen positivas y la campaña –que está abierta de momento hasta el mes de abril–va cada día de mal en peor. Sin producto es prácticamente imposible que la situación mejore de cara a la campaña venidera y la agonía – tal y como recordó el patrón de A Illa – se está extendiendo también a las concesiones.

Cabe recordar que el libre marisqueo fue durante décadas un pulmón de oxígeno para el sector del mar en Arousa facturando millones de euros campaña tras campaña.



Todos los patrones coinciden en que es la Consellería do Mar la que debe adoptar soluciones en los bancos de libre marisqueo porque es la que los gestiona directamente. Un argumento que utilizaron ya el pasado mes de diciembre para instar al departamento que preside Alfonso Villares a que tomasen la decisión de si cerrar o no la extracción en la actual campaña. “É unha decisión que non nos corresponde”, declaran.

Además argumentan que se ven atados de pies y manos a la hora de responder a las preguntas que los mariscadores les formulan día tras día.



Miguel Iglesias recordó el intento frustrado de la Asociación de Rañeiros de gestionar los bancos de libre marisqueo. “Que quede claro que aquel acordo viña con unhas condicións concretas que a Consellería do Mar non cumpriu xa o primeiro ano. Non se deron as partidas económicas ás que se comprometeran nin o primeiro ano e era cando se empezaba a rodar”, manifestó. De ahí que fuese un proyecto colectivo que acabó fracasando y la gestión de los bancos regresó de nuevo a la Xunta.



El ejemplo de Noia

Los patrones mostraron su malestar por unas declaraciones realizadas hace unos días por Alfonso Villares en una visita a Noia y en la que puso como ejemplo a esta zona en la gestión marisquera y en sus resultados. “A Xunta leva alí a xestión directa dende hai dez anos. Tratóusenos con esas declaracións como se nós fósemos malos xestores cando iso non é así”, apuntó Miguel Iglesias. Una ría –la noiesa– que estuvo parada para la extracción durante dos años.



Los patrones mayores esperarán ahora por la respuesta de la Consellería do Mar –que de momento no han recibido– y han quedado en volver a reunirse a mediados del mes de febrero para adoptar otro tipo de medidas si el conselleiro no les aprueba una reunión o si las medidas que pretende la Xunta no les convencen.

“Non queremos axudas, o que queremos é que se actúe para que haxa producto e poder traballar”



Este SOS no es algo nuevo, dado que al inicio de cada campaña ya desde hace al menos una década los patrones mayores advirtieron de que la producción iba a menos. Una sensación que no es solo una sensación, sino que viene avalada por los datos de facturación oficiales publicados por la propia administración y que muestran una caída estrepitosa en la producción de bivalvos en la Ría de Arousa. Una situación que parece no tener punto de retorno y para la que exigen una solución urgente.