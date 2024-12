Los patrones dejan en manos de Mar la decisión de cerrar o no los bancos de libre marisqueo

La decisión de cerrar a partir de enero los bancos de libre marisqueo está en manos de la Consellería do Mar. Los patrones reunidos el jueves en Rianxo tomaron la decisión de que sea la administración autonómica la que ordene –o no– el fin de la extracción en bancos como el de Cabío y O Bohído. Los patrones creen que es la Xunta y no ellos –en representación de las cofradías– los que deben adoptar una decisión que es crucial para el futuro de cientos de rañeiros en la Ría de Arousa. Y es que –cabe recordar– la propia Xunta de Galicia manifiesta que las ayudas en caso de paro no están garantizadas. Sin ellas es muy difícil que los mariscadores de a flote puedan llegar a fin de mes.



Hace poco más de una semana que técnicos de la Consellería manifestaban al sector la conveniencia de cerrar los bancos de O Bohído y Cabío para poder garantizar molusco para la próxima campaña. Sin embargo desde el sector hay voces discordantes con esta medida, dado que entienden que con los bancos abiertos al menos los rañeiros tienen opciones para trabajar si es que finalmente no se habilitan ayudas.



La Consellería apuntaba esta semana que habían detectado una “falta de interese” de los rañeiros en los bancos. Eso sí, indicando que hay producto, pero que cuesta mucho más conseguirlo.



Lo cierto es que el libre marisqueo lleva ya varias campañas en caída libre. De hecho Os Lombos se abría el pasado mes de octubre después de dos campañas cerrado y con unos resultados nada optimista para los que visitaron el banco el primer día. Al constatar que no había marisco se desplazaron con sus embarcaciones a otros puntos como O Bohído.



Otra de las cuestiones que se tendrán en cuenta a la hora de cerrar o no la extracción son los precios que se están alcanzando en el mercado y que, según la Consellería do Mar, no solo los más positivos.