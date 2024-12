Mar detecta “perda de interese” del sector en los bancos de libre marisqueo

El futuro del libre marisqueo a largo plazo está en el aire. Así lo constatan no solo los resultados de las últimas campañas, sino también de la actual. La Consellería do Mar señala que los datos realizados por los técnicos y biólogos demuestran que en las zonas de trabajo (particularmente en O Bohído y en Cabío) hay marisco de talla comercial, pero que el sector está perdiendo el interés en las mismas porque “lles está costando moito a extracción do produto”. Así las cosas fue la propia administración autonómica la que planteó a los patrones mayores en una reunión la opción de cerrar los bancos durante tres meses para facilitar así el engorde de los moluscos y que alcancen una mayor talla comercial. Aunque la Xunta lo tiene claro cree que son los patrones mayores –después de consultarlo –los que deben decidir si los bancos siguen abiertos o no.



En el sector, de hecho, hay diversidad de opiniones. El patrón mayor de Carril indicó que entiende que es necesario que se mantengan abiertas zonas porque “se non hai axudas para todos, como vai vivir a xente que non cumpre os requisitos?”. Cree que no se puede dejar desamparado al sector en una época que está siendo especialmente dura.



Por su parte el patrón de Vilanova, Rosalino Díaz, señaló que –en su opinión– “xa non deberían ter aberto este ano o libre marisqueo”.



La propia Xunta de Galicia apunta a que las ayudas por una posible parada temporal “non poden garantirse”, lo que es un punto fundamental a tener en cuenta para que se tome una u otra decisión. De hecho los patrones se reunieron ayer a última hora para tomar una decisión al respecto y comunicársela a Mar que –entienden en todo caso– es la que debe adoptar la decisión.



La Consellería también avala su sugerencia y planteamiento de cierre de los bancos en el hecho de que los precios que el marisco está alcanzando en el mercado tampoco son los más positivos.



Cabe recordar que tradicionalmente la campaña de libre marisqueo en Arousa arranca a principios del mes de octubre y finaliza en el mes de abril. Era –con diferencia– la campaña más importante del año para los rañeiros que han visto como zonas como Os Lombos do Ulla han caído de forma estrepitosa en capturas estando cerrada de facto por la falta de producto de talla comercial.



Las propias cofradías advirtieron en los últimos meses que esta agonía estaba llevando a los mariscadores de a pie a abandonar su trabajo en el mar para irse a buscar la vida en tierra. De hecho muchos ya lo han hecho al no poder garantizar un salario que cubra sus gastos con las actuales campañas de extracción.

Así pues, salvo una recuperación de los bancos a nivel productivo, está poco claro que se puedan mantener todos esos puestos de trabajo.