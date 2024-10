El libre marisqueo constata que el recurso en Os Lombos está agotado

Apenas 16 kilos de marisco. Ese es el balance de la primera semana de capturas en Os Lombos do Ulla, según los datos provisionales facilitados por la Consellería do Mar. Unos datos que no sorprenden, dado que el primer día de trabajo en esta zona (cerrada en la última campaña y muy poco explotada en la anterior) ya fue calificada de “muy mala” por los propios rañeiros. Ahora son los datos los que confirman esa sensación. En Os Lombos estos primeros siete días se recogió tan solo un kilo de almeja fina y 15,1 de japónica. El berberecho, totalmente desaparecido. Ni un solo molusco de esta especie llegó a las lonjas pese al repunte que se manifestó en la campaña de 2022. En aquel entonces –también en la primera semana– los mariscadores de a flote lograron sacar de la arena más de 13.000 kilos. Cifras que ahora parecen muy lejanas e incluso optimistas, pese a que distaban mucho de la productividad que este banco arousano ofrecía hace más de una década.



Aunque de momento no todas las lonjas han facilitado los datos a la administración autonómica los que se manejan apuntan a que en O Bohído la situación se mantiene más o menos estable respecto a la pasada campaña, que fue muy mala. Así pues las cifras confirman que la almeja babosa mantiene bastante bien el tipo. Se capturaron estos primeros siete días 2.612,68 kilos frente a los 1.101,77 del año pasado y los 363,3 del anterior. En cuanto a la almeja japónica las capturas fueron de 183,87 kilos frente a los 107,62 de hace un año. De la almeja rubia hubo también un pequeño repunte con 13,25 kilos capturados frente a los apenas tres de la pasada campaña. Destaca la recuperación del carneiro, una especie que en 2022 apenas pudo verse en este banco marisquero y del que se llevan capturados esta primera semana un total de 108,1 kilos. Es una especie –no obstante– que sigue teniendo su principal foco de extracción en Cabío. En ese banco de Arousa Norte se extrajeron estos primeros días de campaña 677,25 kilos, prácticamente el doble que en 2023. Es una especie que sigue mejorando de forma notable en número, lo que demuestra también su mayor resiliencia frente a los cambios que se están experimentando en la Ría de Arousa. En cuanto a la almeja babosa se recogieron –según los datos de la Consellería– 20,8 kilos. Muy pocos teniendo en cuenta que el año pasado ya fueron malos –con 65,50 en total– y el anterior tampoco demasiado buenos con 170,8. Los datos sí son un poco mejores en cuanto a la almeja japónica, de la que se capturaron 13,75 kilos frente a los 2,40 de la pasada campaña. De la rubia pasaron por lonja 114,85 kilos, de la bicuda 5,5 y de otras especies como el relojito fueron 915.



El berberecho, casi inexistente

Lo cierto es que en toda la Ría de Arousa el berberecho solo pudo capturarse en las denominadas “outras zonas”. Ahí se lograron 668,55 kilos, frente a los 383,81 del año pasado y muy por encima de los 24,5 de la campaña de 2022, muy mala para esa especie. Sin embargo, como ya se dijo, sigue siendo un marisco inexistente al menos en talla comercial en Os Lombos, mina del mismo durante décadas. En cuanto a almeja japónica se extrajeron 1.359,08 kilos (frente a los 838 de 2023) y en la babosa fueron 629,3 (frente a los 117 del año pasado). Las dos especies mejoran de forma considerable. De rubia se cogieron 1.572 kilos.