Fiasco en el inicio del libre marisqueo: Sin rastro de almeja y berberecho en Os Lombos y menos de lo esperado en O Bohído

Fiasco en el inicio de la campaña del libre marisqueo en Arousa. La primera jornada de los rañeiros confirma las peores perspectivas que ya se temían hace unos días. En Os Lombos las 15 embarcaciones que optaron por esta zona para hacer su cupo no encontraron marisco de talla comercial pese a haber peinado varios puntos, incluso el propio canal, tradicionalmente una de las zonas más productivas de la Ría. “Foron probar e marisco de talla comercial non hai nada. Ademais o terreno está pechado e na zona hai que actuar ou senón vaise perder para sempre”, explica el patrón mayor de Carril, Javier Quintáns.



La ilusión que algunos rañeiros tenían días atrás se truncó por completo en los primeros minutos. Ni una almeja en el raño y solo fango en el fondo del mismo. De hecho, no volverán a Os Lombos, donde todo apunta que el banco quedará totalmente cerrado dentro de 15 días tras la reunión pendiente con la Consellería do Mar.



Las sensaciones son las mismas en Rianxo. Su patrón, Miguel González, destaca que “foi peor do que esperabamos porque en zonas donde acostuma a haber marisco non atopamos absolutamente nada”. De hecho cree que es el momento de “dar un golpe na mesa” conocedor de que “hai chavales daquí que xa están buscando traballo en terra porque saben que isto non vai ir a mellor”. Los dos coinciden en que “algo pasa” en Os Lombos –como ya se lleva diciendo desde hace años– porque “chover choveu sempre”, explica Quintáns.



El patrón rianxeiro manifiesta que “o que se vai facer é sobreexplotar outras zonas como O Bohído, donde hai marisco, pero non de talla comercial e non sabemos se andar a recoller pode afectarlle”.



Lo cierto es que la sensación en los bancos de O Bohído no ha sido tampoco precisamente buena. El patrón de A Illa, Juan José Rial Millán, se muestra prudente a la hora de valorar la primera jornada. “Algúns fixeron o cupo e outros non. É o primeiro día e hai que ir vendo como evoluciona”, explica. Algunos rañeiros que fueron a la zona señalan que esperaban más y que, de hecho, tardaron mucho más que otras campañas en recoger la misma cantidad de marisco. “Ameixa fina non vin nin unha”, declaraba uno de los mariscadores de a flote. Lo cierto es que la tradicional estampa de cientos de embarcaciones surcando la Ría de Arousa no se vivió en esta primera jornada. La explicación no está en el mal tiempo, sino en que muchos del sector han optado por abandonarlo. “Cando eu empecei íban máis de 500 embarcacións ao libre marisqueo”, indica el patrón de Vilanova, Rosalino Díaz. Ahora no llegan ni a 200. De hecho en Os Lombos apenas había barcos y en la zona de O Bohído despacharon un total de 144. “A xente está abandonando o mar, eu xa o levo advertindo tempo. De hecho Díaz cree que frente a esta semana en la que la bajamar les ha permitido “traballar comodamente” y aún así no fue una jornada exitosa, la que viene con la pleamar se presenta mucho más dura. “O marisqueo a flote como non se tomen cartas no asunto está morto”, zanja.



Insiste el vilanovés en que esto no es más que la punta del iceberg de un problema que se va a manifestar abiertamente en unos meses en las cofradías que –como la suya– depende prácticamente en exclusiva del marisco. “Temos 13 traballadores, sen ingresos isto é imposible de soster. As cifras de facturación están aí. E non imos ser a única cofradía que teña este problema”, dice Díaz. Una situación que también teme el de Rianxo, con un alto potencial a nivel marisquero.



En el sector tienen claro que la Consellería do Mar debe actuar. “Dixeron que ía haber fondos, pero nós non vemos nada”, señalaban algunos patrones. En el caso concreto de Os Lombos cree el patrón de Carril que hay que “osixenar, hai moito terreno pechado co fango” y el de Rianxo expone que “hai que abrir os canales, canalizar a auga doce do río”. De momento nada se ha hecho al respecto.



Por su parte la Xunta hablaba en el marco de la Comisión de Pesca del Parlamento de que se han ejecutado trabajos de regeneración de los bancos de todo Galicia sobre una superficie de casi 2,2 millones desde el año 2010.