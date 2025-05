Vilagarcía cierra un “día histórico” al eliminar el callejero franquista, con la abstención del PP

Vilagarcía cerró ayer un proceso largo para eliminar de su callejero los nombres franquistas y así dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática. Toda la controversia surgida en las últimas semanas sobre los criterios utilizados y el vial escogido para el juez Pando acabó ayer en un moderado consenso, especialmente en las fuerzas de izquierdas, que celebraron la jornada como “un día histórico”. No sin embargo en el Partido Popular, que aunque su portavoz, Ana Granja, se mostró “de acuerdo” con cumplir con la Ley de Memoria Democrática, lamentó la “falta de diálogo”, tanto con la oposición como con los vecinos y los colectivos que llevan años de lucha por darle visibilidad a las víctimas de la dictadura y de la guerra, como Iniciativa pola Memoria y O Faiado.



El alcalde, Alberto Varela, encumbró el día como “moi importante” al “reparar e restaurar a memoria de aquelas persoas que perderon a súa vida, en moitos casos, por defender as súas ideas e, en outros, nin eso”. Un paso importante para dar respuesta a la deuda que Vilagarcía tiene con los familiares y víctimas de la guerra civil y de la represión ejercida por el franquismo, iniciada ya con las retiradas de la cruz falangista de la igresia de Santa Eulalia o del busto de Calvo Sotelo, y que ayer se pudo culminar.



“O camiño ten sido demasiado longo”, lamentó el portavoz nacionalista, Xabier Rodríguez Paz, que animó al ejecutivo a “abrir a porta a que no futuro se poda dar cumprimento desta débeda que ten Vilagarcía cos represaliados”. Así, desaparecen del callejero “nombres que nunca tiñan que haber estado”, un “punto importante que ten que ver coa dignidade”, subrayó el portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, que lamentó, sin embargo, que no se abriera ese debate a las asociaciones y vecindario y reivindicó, tras la polémica surgida al respecto, el nombramiento una calle de Carril como Carmen Meaños “A Carrilla”, hija de un hombre asesinado por los falangistas en 1936, como “símbolo” y como homenaje “a todas esas persoas anónimas que sufriron a represión”.



Tampoco faltaron, no obstante, las críticas, principalmente motivadas por la “falta de consenso” y de “diálogo” con la ciudadanía, colectivos de memoria y la oposición ejercidas por el Partido Popular, que decidió abstenerse en la votación final. “Fallan a los vecinos, a las familias de los nombres que proponen y a las asociaciones”, lamentó la portavoz popular, Ana Granja, que apostó por nombres “neutros”, principalmente ligados a la toponimia de los lugares y que advirtió de las molestias que estos cambios van a surgir en los negocios y residentes de las zonas.



“No podemos ver con los ojos de ahora algunas actuaciones de antes”, indicó Granja, que señaló la necesidad de hacer diferencias entre aquellos que cometieron delitos de “sangre”, con los que coincidieron en este periodo, como es el caso de Rey Daviña: “En 1920 ya estaba como concejal de este Ayuntamiento, en el 27 había conseguido finanzación para la Praza de Abastos y hay muchos edificios de viviendas sociales que se consiguieron siendo él alcalde”, reivindicó la popular. No obstante la calle Alcalde Rey Daviña, alcalde y presidente de la Diputación durante la dictadura franquista, será sustituido por la Rúa do Río.



Criterios para los cambios

Se trata de un cambio simbólico, al sustituirlo por cómo se conocía popularmente a esta calle. La portavoz del gobierno local, Tania García, explicó los tres criterios utilizados: la feminización del callejero, ante la notoria falta de presencia femenina en las nomenclaturas; dar cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática y dar respuesta a la toponimina de los lugares.



Así, la propuesta aprobada hoy incluye el cambio de Conde Vallellano (ministro con Franco) por Clara Campoamor, escritora y política que impulsó el sufragio femenino durante la II República. La actriz María Casares dará nombre al tramo de la PO-548 hasta la rotonda de Bamio y Carmen Meaños a un camino que recorrió muchas veces en vida, entre Cervantes y el cementerio de Carril. Rivero de Aguilar será sustituido por Laureano Gómez-Paratcha, ministro vilagarciano durante la II República; Fariña Ferreño por Maruja Mallo, pintora del surrealismo; y Almirante Fontán, que también desaparecerá del callejero de Vilaxoán. General Yagüe, el ‘carnicero de Badajoz’, dejará también de formar parte del callejero, siendo sustituido por Luis Pando. Una sustitución que, pese a las peticiones de buscar una zona cercana a los juzgados o más ligada a su persona, fue ayer defendida en el Pleno: “Parécenos acertado sustituir a un axusticiador por un axusticiado, tendo en conta que o xuíz Pardo érao de toda Vilagarcía”, subrayó García.



No serán, no obstante, los únicos cambios, en el ámbito de recuperar la toponimia original, se encuentran los cambios en Travesía Xesteira, Travesía Feal, Rúa 3 y Rúa do Pavillón, en Sobradelo y Fontecarmoa, que pasarán a llamarse Camiño do Pombar, Camiño das Caneadas y Camiño da Pedra da Vela, As Lagoíñas y Covelo. Además, la lucha de la plantilla de Lantero se recordará con un monolito y una placa.

Enmiendas a la propuesta

A la propuesta se presentaron sendas enmiendas de Esquerda Unida, que no fue aceptada por el ejecutivo, para posponer la nomenclatura de Luis Pando en trabanca Sardiñeira y otra del BNG, aceptada por el gobierno, que solicitó sustituir el cambio de Almirante Fontán por Serafín Ameijeiras, el último alcalde de Vilaxoán, al ya existir una calle con el nombre Rúa Ameixeiras (frente a la propia casa de su familia), lo que podía dar a errores, y propuso nombrarla “Esteiro do Rial” por su “carga simbólica”.

“Los ciudadanos de Vilagarcía pueden sentirse muy orgullosos” de “retirar honores a los franquistas”

Así, en un día señalado, el regidor, Alberto Varela, recibió ayer a la directora general de Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, que, como representante del Gobierno central, aplaudió la medida: “Los ciudadanos de Vilagarcía pueden sentirse muy orgullosos”, expresó la directora general, que aunque reconoció los años de espera, “nunca es tarde para retirar honores a los franquistas” y a “aquellos que ayudaron a instaurar una dictadura en nuestro país que duró demasiados años”. Previamente a sua vista a la capital arousana, Zoraida Hijosa estuvo en Santiago de Compostela, donde precisamente firmó un convenio con Histagra, en la USC, para hacer un censo estatal de víctimas de la guerra y de la dictadura. Comenzarán recogiendo datos entre 1939 al 1943, creando una ficha de cada uno de los asesinados “que permitan a la familia y a los investigadores conocer como, donde y por que razón fueron asesinados”, apuntó Hijosa. El objetivo es precisar al móximo posible las cifras de muertos, que actualmente oscilan entre los 50.000 y los 150.000 según diferentes publicaciones, “algo que non é aceptable no século XXI”, señaló Lourenzo Fernández, de Histagra.