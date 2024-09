El marisqueo a flote sigue en caída libre y empieza a vender barcos para dejar el mar

Situación “agónica” y “caos absoluto”. Estas son las expresiones que los patrones mayores de la Ría de Arousa utilizan para referirse a la situación del marisqueo a flote. A veinte días del arranque oficial del libre marisqueo en las cofradías siguen a la espera de que la Consellería do Mar les comunique su plan para la zona de Os Lombos, Cabío y O Bohído. “Non sabemos nada e non nos parece normal que sexa algo que se deixe para o último día”, señala el patrón de Rianxo, Miguel Iglesias. Los rañeiros de Arousa se encuentran ahora en cese de actividad y –si se abre el libre marisqueo– necesitan tiempo para “recoller os roles e facer os despachos”. Algo que también señalan tanto el patrón de Vilanova, Rosalino Díaz y el de A Illa, Juan José Rial Millán.



Desde la Consellería do Mar apuntan que a día de hoy todavía no tienen los resultados de los muestreos que serán determinantes para saber qué zonas se abren a partir del día 1 de octubre. “Os Lombos quedou moi afectado polas riadas deste pasado inverno. Non vai haber nada”, augura el patrón rianxeiro. De hecho él es drástico y apunta a que la situación es “catastrófica” no solo en las zonas de libre marisqueo sino también en las concesiones a las que acuden los de a flote en su cofradía. “Se realmente queren recuperar a Ría o que hai que facer é parar un ano. Todo. Deixar que rexenere”, manifiesta de forma drástica Iglesias. Cree que es la única fórmula para intentar salvar a un sector que agoniza desde hace años.

Mar concedió más de 250 ayudas a rañeiros afectados por el paro biológico la pasada campaña La Consellería do Mar concedió un total de 258 ayudas a rañeiros afectados por el paro biológico en las zonas de libre marisqueo de Arousa. Así lo señalan desde el departamento autonómico. Los afectados empezaron a cobrar las cantidades a finales del mes de julio, que fue cuando se fueron resolviendo las resoluciones de las solicitudes presentadas. De las 257 solicitudes registradas en la línea de ayudas para personas armadoras se resolvieron positivamente un total de 237. El importe global asciende –según la Xunta de Galicia– a 1.940.454 euros.

En cuanto a las ayudas a personas tripulantes el número de solicitudes fue de 23 y se resolvieron positivamente un total de 21. El importe total concedido por la Consellería do Mar en este apartado es de 64.850 euros.

El patrón mayor de Vilanova, Rosalino Díaz, declaró que “tamén había que ver como queda a xente que non cumpriu os requisitos e se quedou sen nada”, algo que comparten otros patrones de la Ría. Esos requisitos fueron muy cuestionados por el sector, dado que dejaron a mucha gente fuera de la posibilidad de acceder a las cuantías.



No es una opinión que compartan todos los patrones. El de Vilanova, Rosalino Díaz, alerta de que si Os Lombos no se abre habrá una “sobreexplotación bestial” de otros bancos como Cabío y O Bohído, tal y como ocurrió en la pasada campaña, en la que finalmente hubo que terminar cerrando también estos dos últimos bancos. “Eu teño claro que, de seguir así e sen actuar como hai que actuar, o sector de a flote desaparece a curto prazo, en dous ou tres anos”, declara. De hecho advierte que “no caso de Vilanova hai arredor de dez ou doce embarcacións á venta, de xente que vai deixar o oficio porque non ve futuro. É algo que non pasou nunca”.



Díaz apunta que “se non van abrir, que o digan, para que a xente siga no cese”, pero en este sentido indica que “o que hai que facer é, se non podes ir ao mar porque hai un paro biolóxico, si ir ao mar a facer tarefas de limpeza ou de rexeneración, pero non quedar na casa”. Entiende el vilanovés que “non facer nada” va en su contra, dado que teme que “a situación que nos vaiamos atopar vai ser tremenda”.



Díaz pone de ejemplo el trabajo del marisqueo a pie. “Non había produto, pero ían á praia a limpar e a facer outro tipo de traballos e agora teñen moita cría, que esperemos que vaia adiante”.



El patrón explica que la Cofradía de Vilanova estará abocada a la quiebra si la situación no mejora. “É imposible manter aos traballadores se non hai ingresos. Hai confrarías que teñen outros ingresos a través do peixe, pero non é o caso de Vilanova que depende dun 90-95 % do marisqueo”, explica. De hecho relata que este año ha sido catastrófico para el pósito, dado que “no mes de xullo levabamos o 10 % do facturado o ano pasado”. Unos números terribles y que advierten de que la cosa está mal, muy mal.



El patrón de A Illa, Juan José Rial Millán, se mantiene prudente en cuanto a qué va a pasar con el libre marisqueo. “Non o sabemos ata que empecemos a traballar”, indica. Eso sí, señala que “non sabemos que dicirlles aos mariscadores que preguntan porque realmente non sabemos nada mentres non teñamos a reunión coa Consellería”.



Presagios

Lo que está claro es que muy pocos confían en que los muestreos que finalmente se realicen arrojen buenos resultados respecto de la situación de los bancos de libre marisqueo. Sobre todo teniendo en cuenta que el problema en Os Lombos –especialmente– no es únicamente el de este año o el pasado por las riadas, sino que ya parece endémico y se va agravando a medida que pasan las campañas. “O que non pode a Xunta é dicir que hai unha aposta polo libre marisqueo e logo non poñer cartos para a rexeneración. Seguimos esperando por eses millóns que prometeron”, declara el patrón rianxeiro.



Por su parte Rosalino Díaz entiende que “as confrarías estamos totalmente olvidadas” y lamenta que no se haga nada mientras el sector “agoniza”.



Por el momento no hay una fecha fijada por la Consellería do Mar con los patrones para una reunión para hablar de la apertura o no del libre marisqueo por lo que el sector continúa a la espera.