La Consellería do Mar mantiene abierto el libre marisqueo pendiente de una nueva reunión con el sector

Los rañeiros de la Ría de Arousa podrán seguir –al menos de momento– faenando en las zonas de libre marisqueo. La Consellería do Mar ha decidido mantener operativa la extracción después de que las cofradías dejasen en sus manos la decisión de si cerrarlas o no hace tan solo unos días. Así – al contrario de lo que ocurrió en las dos campañas anteriores – las embarcaciones seguirán acudiendo a por marisco en enero, aunque con poco optimismo. Y es que en Os Lombos –que se abrió tras dos campañas cerrado– se constató ya el primer día que no había marisco de talla comercial. El grueso de las embarcaciones faenaba pues en O Bohído y en Cabío (además de en las denominadas “outras zonas”), pero la propia Consellería ha constatado una bajada en la afluencia de barcos a estos puntos.



De hecho en la reunión que mantuvieron responsables de la administración autonómica con los patrones de las cofradías arousanas Mar recomendaba cerrar la extracción para garantizar más marisco en la próxima campaña. El problema radica en que las ayudas para los rañeiros que se queden sin zonas para ir a faenar no están garantizadas, tal y como reconoce la propia Consellería. Así pues la campaña sigue activa, aunque no se sabe por cuanto tiempo. De hecho la idea es volver a tener una reunión con los patrones de las cofradías afectadas para ver qué medidas adoptar.



Lo que está claro es que la que era hace más de una década una de las campañas más potentes en cuanto a facturación de la Ría de Arousa ha ido decayendo con el paso de los años. De hecho cofradías que dependen muy directamente de la extracción marisquera, como pueden ser Vilanova, A Illa o Rianxo, han visto decaer de forma vertiginosa sus ingresos. La situación hace que el trabajo de cientos de mariscadores de a flote penda de un hilo y con la mirada puesta en lo que va a suceder.