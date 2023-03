Mar sigue apostando por la vía del diálogo en el conflicto de la mejilla

La Consellería do Mar sigue apostando "pola vía do diálogo" después de las protestas añadidas al paro biológico del sector bateeiro hoy. Recuerda el departamento que dirige Rosa Quintana que fue el contacto "permanente con percebeiros e bateeiros" lo que permitió la apertura de las zonas en las últimas semanas. Desde la Xunta aseguran que en los puertos de la costa gallega en la que acostumbra a haber descargas de mejillón se trabajó "dentro da normalidade, tendo en conta as condicións climatolóxicas adversas".

Desde la Consellería exponen que "as asociacións que se están a sentar á mesa, dialogando e que conseguiron a empatía das confrarías e que esta semana puideran traballar ambos sectores dando un bo exemplo de irmandande supoñen unha parte importante do sector que aposta polo diálogo". Insisten en que "hai que seguir na vía do diálogo para chegar a acordos e atopar solucións, buscando o equilibrio entre os intereses de ambas actividades".