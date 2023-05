María de la O Fernández propone una mesa para recuperar la gestión directa del agua

Podemos - Marea da Vila presenta otra de sus propuestas ecologistas: Una gestión pública y "responsable" del agua. La candidatura que encabeza María de la O Fernández tiene como ejes centrales la corrección de las deficiencias de la red, que pierde un 23 por ciento de agua cada año.

"A auga é un ben básico e debemos traballlar co obxectivo de garantir o seu acceso a toda a poboación, hoxe e de cara ao fururo", señala la candidata a la Alcaldía, María de la O Fernández, que aboga por la gestión pública como "forma máis sustentable de asegurar un recurso que cada vez escasea máis".

Fernández le da la bienvenida a Alberto Varela al debate sobre la municipalización de servicios, aunque lamenta que "teña que facelo coa boca pequena, posto que un goberno socialista co apoio do BNG condenou a Vilagarcía a pagar durante anos o recibo da auga dos máis caros da comarca" y propone la creación, durante el próximo mandato, de una mesa cuyo primer paso sea un estudio sobre la viabilidad y fórmulas para la recuperación de la gestión del servicio.

Podemos recuerda que "vivimos unha situación de seca que se agravará no futuro" por lo que anuncia que, de llegar al gobierno local, actuará de manera inmediata sobre la red municipal "para corrixir as eivas que provocan que Vilagarcía perda, anualmente, un 23 por cento da auga" y acusa de "pasividade" a Varela que, dicen, "non avanzou ninguha actuación ao respecto".