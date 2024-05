Las mariscadoras de Carril prolongan hasta julio el cierre de la playa

Las mariscadoras de Carril no regresarán a la playa al menos hasta julio. Así lo decidió la agrupación de a pie, tras los muestreos realizados durante la semana pasada, en los que se encontraron la almeja sembrada en 2023 con un tamaño que no llega a las dimensiones adecuadas para ser comercial.

Las concesiones de la playa de A Concha- Compostela llevan cerradas desde diciembre, algo antes de la otrora ansiada campaña de Navidad. En este caso, la de verano, que también es muy esperada por la llegada masiva de turistas a Arousa, no parece que vaya a ser tampoco la tabla de las mariscadoras.



“En julio va a haber lo mismo pero un poco más crecidito. Si sacas esa almeja de tercera y no la dejas crecer, cuando acabes no tienes más”, reflexiona la presidenta de la agrupación de marisqueo a pie, María Porto, que reclama “medidas urgentes”, ante una situación que se agrava cada día.



De hecho, cada vez son menos las mariscadoras que quedan y el goteo de permex es permanente. “Cada semana se marchan una o dos personas. Vamos a llegar a ser la cuarta parte de lo que fuimos”, incide.

El paro del marisqueo a pie decretado en diciembre finalizaba el 30 de abril, pero al llegar a la playa las mariscadoras comprendieron que se iba a tener que prolongar. Lo que queda en las concesiones es la cuarta parte de las semillas que se pusieron hace un año. “Hay algo de desove natural, pero lo que sembramos no creció”, explica Porto.



Diversas causas

Las causas son diversas, y desde la administración autonómica apuntan como principal a la elevada temperatura del mar durante el verano pasado. Unido a las lluvias de un invierno largo y a la debilidad del marisco, sobre la que los productores ponen el acento. “Llover siempre llovió en Galicia”, apuntan durante las protestas que realizan para reclamar medidas. Porto añade otras circunstancias, como la falta de viento del nordés que trae el agua fría del Atlántico y que brilló por su ausencia durante estos meses.

Sea lo que sea, va sobre el bolsillo de unos trabajadores que ya miran a tierra. “Supuestamente, las ayudas de los fondos Fempa que anunció la Xunta para abril van a salir en mayo”, señala Porto. Estas subvenciones estaban unidas a tener los 120 días de trabajo, lo que también levanta ampollas en el sector, dadas las circunstancias. “En Carril muchas tenemos hasta 200, pero las ayudas no salen”, apunta la presidenta del marisqueo a pie. Hoy irán a limpiar. Para recoger los “frutos”, todavía tienen que esperar.