El marisqueo a pie de Carril cierra la extracción en la zona de A Compostela

La Agrupación de Marisqueo a Pie de Carril ha decidido adoptar una decisión sin precedentes, la de cerrar a la extracción la única concesión que mantenía abierta –la de la playa de A Compostela– y en plena campaña de Navidad. “Está todo muerto”, señalan las mariscadoras. Las afectadas justifican la medida –adoptada en una asamblea ayer– en la falta de recurso y culpan a la drástica bajada de la salinidad registrada en las últimas semanas de la situación.



Así las mariscadoras no terminan el año, suspenden esta última semana de diciembre y tampoco volverán a la playa para recoger almeja en enero. “No hay nada y la situación es absolutamente dramática. Hay familias enteras viviendo de esto y no se están cubriendo los cupos para poder pagar el seguro y vivir”, indican las afectadas.



Lo cierto es que, pese a que la campaña de Navidad es una de las más potentes del año para el marisqueo, las mariscadoras de Carril califican la de este año como “la peor de la historia”. Una sensación que no solo se repite en esta localidad, sino también en otras de la Ría de Arousa. De hecho ocurre en otros puntos –como así se denunció en su día– como son Rianxo o Cabo de Cruz, con las concesiones también cerradas a la extracción.



La situación se agrava teniendo en cuenta que a lo largo de este 2023 no se fue ni un solo día –como así señalan las mariscadoras carrilexas– a la zona de Os Lombos. Un espacio que históricamente fue uno de los pulmones del sector en la Ría de Arousa.



Desde la agrupación carrilexa exponen que “hay gente que, directamente, se está buscando otro trabajo”. Y no solo por el hecho concreto de que desde hace ya semanas no estén percibiendo los ingresos que necesitan para vivir, sino también por la incertidumbre respecto a las ayudas que puedan habilitarse desde la Consellería do Mar.



Hace unos días el departamento autonómico que dirige Alfonso Villares presentó la solicitud ante la Delegación del Gobierno –avalada por varios informes– para que se declare zona catastrófica a la costa gallega por la elevada mortandad del marisco por las fuertes precipitaciones. Desde Carril ven como positivo este paso, pero entienden que es una medida que no llegará a tiempo. “La necesidad de las familias es urgente y desde la propia Consellería do Mar deberían habilitar ayudas directas, no olvidarse del sector”, manifiestan.



De hecho –pero ya relacionado con el libre marisqueo– está previsto un paro biológico a partir del mes de enero, aunque de momento no se conocen los requisitos que deberán cumplir los rañeiros para acceder a las ayudas que se dispongan.



Lo que está claro es que la bajada de la salinidad durante jornadas completas se ha constatado con informes de Meteogalicia, del CIMA y del Intecmar. Todos exponen que el marisco –tanto el adulto como el que está todavía en reclutamiento– se vio tremendamente afectado por las fuertes precipitaciones caídas sobre todo durante el mes de noviembre. Así las cosas prácticamente todo el sector del mar de la Ría de Arousa está a la espera de resoluciones administrativas, percibiendo menos producción en las playas en una campaña que desde siempre ha sido una de las mejores del año a todos los niveles y, en especial, en Arousa.